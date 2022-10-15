المكون السرياني يندد بهجمات جيش الاحتلال التركي ويجدد تمسكه بخيار المقاومة

تستمر دولة الاحتلال التركي في تصعيد هجمات على شمال وشرق سوريا واستهدافها للمواطنين العزل والقياديين بالطائرات المسيّرة، كان آخرها استهداف سيارة الأربعاء الماضي، أدى إلى استشهاد عضو قوات الأمن الداخلي- السوتورو، إبراهيم بسام ميخائيل من المكون السرياني، ما لاقى استنكار مكونات شمال وشرق سوريا وخاصة المكون السرياني.

في هذا الصدد، استنكر المتحدث باسم قوى الأمن الداخلي- السوتورو أكاد حنا، استهداف الاحتلال التركي عضو قوى الأمن الداخلي - السوتورو في ريف ديرك والأهالي في المنطقة، وأشار إلى أن استهدافه انتهاك للأعراف والقوانيين الدولية والإنسانية.

'الاحتلال التركي يستهدف جميع المكونات'

وأضاف "إن هذه الهجمات تطال جميع مكومات شمال وشرق سوريا، لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، في ظل الصمت الدولي على الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي في مناطقنا".

'سنبقى على أتم الاستعداد لبسط الأمن والاستقرار'

وختم الناطق باسم قوى الأمن الداخلي - السوتورو حديثه بالتأكيد على أن "قوات السوتورو ستبقى على أتم الاستعداد لتنفيذها مهامها في بسط الأمن والاستقرار في شمال وشرق سوريا."

'هدفهم ضرب المشروع الديمقراطي'

بدوره، أدان المواطن أفرام صومي، استهداف الاحتلال التركي لعضو قوى الأمن الداخلي - السوتورو، وأكد أن "دولة الاحتلال التركي وعبر هجماتها، تؤكد مرة أخرى أنها لا تفرق بين أي مكون؛ لأن هدفها إبادة الشعوب، وضرب السلام والتعايش المشترك في شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى ضرب مشروع الإدارة الذاتية".

وأضاف: "إن تكاتف ووحدة شعب المنطقة وامتزاج دماء الأخوّة السريانية والكردية العربية، يرهب الطاغية أردوغان ونظامه الفاشي"."

شدد أفرام صومي على أن هجمات الاحتلال التركي لن تكسر إرادتهم وإرادة الشعوب التواقة الى الحرية، مستنكراً "الصمت الدولي وصمت الدول الضامنة، وعدم تحملها لمسؤولياتها. معاهداً "إننا أصحاب الأرض وسنبقى على أرضنا نقاوم ونسير على درب الشهداء".

'استكمال لمجازر السيفو'

من جهتها، نددت المواطنة فنار عيسى، بهجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة، وأكدت أن "استهداف الاحتلال الأخير لقوى الأمن الداخلي- السوتورو، ليس ضد المكون السرياني وحده، فالمستهدف جميع مكونات المنطقة وهو استمرار واستكمال لمجازر سيفو 1915 ضد شعبنا، والمستمرة حتى الآن".

وعاهدت فنار عيسى، الشهداء وشعبها بالمقاومة، وشددت على أن هذه الهجمات لن تثنيهم عن النضال ولن تكسر إرادة ووحدة شعب شمال وشرق سوريا.

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ANHA