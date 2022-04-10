توافد المئات من المكون الكلداني صباح اليوم، إلى كنيسة مار جرجس التي زُينت بأغصان النخيل والزيتون في مدينة ديرك للاحتفال بأحد الشعانين، وهو يوم ذكرى دخول يسوع إلى مدينة أورشليم (القدس) وهو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح.

وبدأت الطقوس بأداء التراتيل والصلوات والأدعية الخاصة بهذا اليوم من قبل راعي كنيسة مار جرجس للكلدان، جميل سمعان يشوع، وإعطاء القداس (قطعة بيضاء مباركة) للحضور الذي يرمز لحضور المسيح إلى الهيكل (مدينة أورشليم) من قبل راعي الكنيسة، جميل يشوع.

وبعد الانتهاء من الطقوس، تجول الحاضرون في الشارع الرئيس أمام الكنيسة، في دلالة على دخول المسيح إلى الهيكل (مدينة أورشليم).

وتحدث لوكالتنا شماس (رتبة دينية) التابع لإعلام كنيسة مار جرجس، راجيف شمعون، عن يوم أحد الشعانين: "اليوم اجتمعنا بهذه المناسبة هنا في كنيسة مار جرجس للكلدان وهو قبل عيد الفصح الكبير، وهناك طقوس ورمزيات خاصة لهذا اليوم عند المسيحيين بشكل عام".

وتابع: "اليوم هو دخول المسيح إلى الهيكل (مدينة أورشليم) ليستقبله تلاميذه والحشد بأغصان الزيتون والسعف".

وبعدها بارك عيد أحد الشعانين على جميع العالم متمنياً أن يكون عيد المحبة والسلام، ليختتم بتوزيع الحلوى على الحاضرين.

(س م/ف)

ANHA