المكون الأرمني: لن نقف مكتوفي الأيدي وسنحارب بالسلاح لحماية أرضنا

وسعت دولة الاحتلال التركي دائرة هجماتها لشمال وشرق سوريا، منذ منتصف ليلة الـ 19 من شهر تشرين الثاني الجاري، مما أدى إلى استشهاد 14 مواطناً، حسب مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، فرهاد شامي.

أغضبت هجمات الاحتلال التركي شعب ومكونات شمال وشرق سوريا، بينها المكون الأرمني، حيث أكد مواطنون أرمن تمسكهم بخيار المقاومة في وجه المجازر والهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي.

في هذا السياق، استنكر عضو المجلس الاجتماعي الأرمني في مقاطعة الحسكة، جان ماردو، هجمات دولة الاحتلال التركي ضد شمال وشرق سوريا وشعبها، مبيّناً أن "هدف هذه الهجمات هو تشريد وتهجير مكونات المنطقة من بينها المكون الأرمني".

مؤكداً "سنقف مع كافة المكونات التي تعيش تحت سقف مشروع الإدارة الذاتية والأمة الديمقراطية، أمام الهجمات الاحتلالية التي تستهدف مناطقنا، بهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة وضرب المشروع الديمقراطي فيها".

وشدد في ختام حديثه على أن "خيارنا هو المقاومة والتشبث بالأرض، ولن نقبل بهجرة أخرى، ولن نقف مكتوفي الأيدي بل سنحارب بالسلاح لحماية أرضنا وشعبنا".

من جانبها أعربت الإدارية في اتحاد المرأة الأرمنية، أناهيد قصبيان، عن رفضها للهجمات التركية، منوهة أن "هجمات الاحتلال على المنطقة وشعبها؛ تهدف إلى إبادة المكونات وتشتيت الشعوب، وتكرار المجازر التي ارتكبت بحق المكون الأرمني في الماضي".

وأكدت أناهيد في ختام حديثها انهم لن يسمحوا بتمادي دولة الاحتلال التركي على أرضهم بل سيقاومون ويرفعون من وتيرة نضالهم ضد الهجمات التركية".

(م ح)

ANHA