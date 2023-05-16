المكون العربي يجد في أفكار القائد عبد الله أوجلان وسيلة لتوحيد صفوفه

يحظى مشروع الأمة الديمقراطية للقائد عبد الله أوجلان بقبول واسع بين مكونات شمال وشرق سوريا، ويرى المكون العربي في المشروع وسيلة للتخلص من حالة الانقسام التي فرضتها الأنظمة الشمولية والمستبدة، ومنطلقاً لتحرير المرأة من الذهنية الذكورية.

نائب رئيس مجلس قبيلة الجبور العربية، الشيخ أحمد الحويدر، أوضح لوكالتنا أن: "العرب من أكثر شعوب العالم التي عانت من الاستبداد، لذلك دائماً بحثوا عن البديل"، مبيناً أن: "البديل يكمن في الأصالة التي تدعو إليها الأمة الديمقراطية".

وأكد أحمد الحويدر: "التماسك المجتمعي يزداد يوماً بعد يوم لدى المكون العربي. كان في شتات من قبل".

وأولى القائد عبد الله أوجلان أهمية خاصة لقضية تحرير المرأة، منطلقاً من قناعة راسخة بأن تحرر المجتمعات غير ممكن إلا بتحقيق حرية المرأة.

ليلى الزغين من عشيرة السويفات أوضح في هذا السياق: "كانت المرأة العربية مهمشة قبل انتشار فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، لدرجة كبيرة وأسيرة البيت والمطبخ والذهنية الذكورية".

أوضحت ليلى الزغين: "أما اليوم، فقد أثبتت المرأة العربية وجودها بانضمامها ودخولها مجالات متعددة، كالمؤسسات المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية وجبهات القتال وحققت إنجازات كبيرة في المنطقة".

من جانبه، أشاد ونّاس العبد الله من عشيرة البكة الحسينية بمشروع الأمة الديمقراطية، وبيّن: "مشروع الأمة الديمقراطية يمنح الحرية للمجتمعات والعرب هم الأقرب لمشروع الأمة الديمقراطية".

(ع ع/آ)

ANHA