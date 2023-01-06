المكون العربي يدعم كفاح قسـد ضد خلايا مرتزقة داعش

تستمر جهود قوات سوريا الديمقراطية بمساندة قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا من خلال عملية "صاعقة الجزيرة" التي أطلقتها في 29 كانون الأول المنصرم؛ لملاحقة خلايا مرتزقة داعش في نواحي تل حميس وتل براك والهول التابعة لإقليم الجزيرة.

المكون العربي يدعم "صاعقة الجزيرة"

في هذا الصدد، أشار المواطن جاسم الخضير "نحن المكون العربي، ندعم عملية صاعقة الجزيرة؛ للقضاء على الخلايا النائمة".

وأضاف: "إن تلك الخلايا تحركت كثيراً في الآونة الأخيرة، وعملت على ترويع الأهالي، وخاصة في ناحية الهول، فيجب الحزم من قبل القوات المشاركة في العملية والقضاء عليها".

من جهته، أشار المواطن محمود العلي إلى أن "دعم عملية صاعقة الجزيرة واجب وطني وأخلاقي لتأمين استقرار المنطقة".

مؤكداً "يجب أن نكون يداً بيد لبسط الأمن والأمان في شمال وشرق سوريا، وتتحقق أهداف الشهداء".

أما المواطن، باسم العزيز فقال "إن تحركات ونشاط داعش ازدادت في الآونة الأخيرة، وزادت حدة جرائمه، وخاصة بحق الشخصيات السياسية والوطنية، لذلك هذه العملية ضرورة ملحة؛ لخلق الأمن والأمان، والقضاء الكلي على خلايا داعش".

دعم عشائري لقسـد في عملياتها ضد المرتزقة

وفي السياق، قال شيخ عشيرة البو مسرة في الطبقة، فيصل الجمعة "إن عملية صاعقة الجزيرة هي استمرار لنضال قوات سوريا الديمقراطية في كبح "الإرهاب" وتجفيف بؤره"، مؤكداً "أن الجهود التي تبذلها قسد لم ولن تتوقف عن محاربة كافة المخططات الإرهابية والاحتلالية".

وشدد أيضاً، "يجب على جميع أبناء العشائر في كل المناطق، الوقوف خلف قوات سوريا الديمقراطية، وتقديم المساندة لها في جميع حملات وعمليات اجتثاث الإرهاب والقضاء عليه".

وفي ختام حديثه، قال الجمعة "نؤيد جميع العمليات التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية، بما فيها عملية صاعقة الجزيرة في ناحيتي الهول وتل حميس"، ونثمّن جهودها الجبارة في دحر ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والأمان".

بدوره، جدد الشيخ، فهد الشلاش، أحد شيوخ قبيلة بني سعيد من مدينة منبج، دعمه لعملية "صاعقة الجزيرة" التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية للقضاء على خلايا مرتزقة داعش، وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف: "كلما قامت دولة الاحتلال التركي بشن هجوم على شمال وشرق سوريا، تبدأ الخلايا النائمة لمرتزقة داعش بتنفيذ عملياتها الإرهابية بحق شعب المنطقة، وعملية "صاعقة الجزيرة" التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي في تل حميس ومخيم الهول ستعيد الأمن والأمان إلى الناحية".

وجدد الشيخ، شلاش دعمه ومساندته لكل الحملات والعمليات التي تطلقها قوات سوريا الديمقراطية والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والأمان في المنطقة".

(كروب/ ل م)

ANHA