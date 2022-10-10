المكون العربي في حلب يرفض المصالحة مع دولة الاحتلال التركي: نرفض أي تقارب مع عدونا

أطلق المسؤولون في دولة الاحتلال التركي مؤخراً تصريحات عن تقارب بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق، ما أثار سخط وغضب الأهالي في شمال وشرق سوريا، حيث عبّر أهالي حي الشيخ مقصود من المكون العربي لوكالتنا، عن رفضهم لأي اتفاقية مع دولة الاحتلال التركي التي دمّرت سوريا وهجّرت شعبها.

'الاتفاق ليس من مصلحة الشعب السوري'

المواطن هاني عمر قال "دولة الاحتلال التركي عدوة للشعب السوري، ومحتلة لمناطق سورية عديدة، كعفرين والباب وجرابلس وإدلب وكري سبي ويري كانيه، وهجّرت أهلها ونهبت خيراتها، وقامت بتغيير ديمغرافيتها".

وأشار إلى أن "دولة الاحتلال التركي هي التي دعمت مرتزقة داعش وأدخلتهم إلى الأراضي السورية، وبحجة محاربته احتلت المناطق من إدلب إلى جرابلس، لقد دمرت سوريا وقتلت شعبها، كيف لنا أن نرضى بهذه الاتفاقية".

وتابع "قوات سوريا الديمقراطية هي الوحيدة التي حاربت داعش والاحتلال التركي في سوريا، ودافعت عن السوريين وحررت الأراضي السورية".

أكد هاني عمر أن هذا الاتفاق بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق هي بأوامر روسيا، وقال "لن نقبل هذا الاتفاق لأنه ليس من مصلحة الشعب السوري، تركيا تقتلنا وتحاربنا باسم الإرهاب".

'نرفض أي تقارب مع عدونا'

من جانبه، قال المواطن يوسف مستو "لا نريد هذا التقارب ولا نعترف بالدولة التركية المحتلة، أردوغان هو القاتل الذي دمر مدينتنا حلب وسرق خيراتها فكيف سنقبل بهذه الاتفاقية، تركيا هي شريكة للإرهاب".

ونوّه مستو إلى أن تركيا دولة ديكتاتورية، تريد إحياء العثمانية البائدة "نحن الشعب نرفض أي تقارب مع عدونا".

وقال "نحن الشعب السوري، لا فرق بين العربي والكردي والتركماني والمسيحي، كلنا أخوة وشعب واحد، ولولا تكاتفنا، لتمكنت تركيا من زرع الفتن بيننا".

مؤامرة ضد السوريين

أما المواطن جاسم حج بهاء، فاستنكر الاتفاق بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق وقال "الاتفاقات بدون قرار الشعب السوري نرفضها ولن نقبل بها".

وأنهى حج بهاء حديثه بالقول "هذا الاتفاق مؤامرة ضد السوريين، فتركيا دولة عثمانية ولا يمكن أن نأمن لها، لن نقبل أي اتفاق معها، ومن يتفق مع العدو فهو عدو شعبه وأرضه، وهذا لا يمكن أن يحدث، حتى إذا اتفق الحكومات، فالشعب لن يرضى بذلك".

(ل م)

ANHA