المكون العربي في الشهباء: نحن مدينون للقائد ويجب تصعيد النضال لتحقيق حريته الجسدية

وخلال لقاء أجرته وكالتنا مع مواطنين من المكون العربي بمقاطعة الشهباء، أكدوا أن المؤامرة استهدفت الفكر الحر والديمقراطي الذي يقف ضد مصالحهم.

وفي هذا السياق ندّد المواطن جمال حسين بالمؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان، مؤكداً أن هذه المؤامرة حبكتها الدول الغربية وأعوانها ضد القائد آبو وأنها محاولة لإبادة الفكر الحر، مشيراً إلى أن هذه الدول فشلت في تحقيق خططها طويلة الأمد من خلال تلك المؤامرة، المتمثلة بتصفية حركة حرية كردستان".

القائد ضحّى بأغلى ما لديه من أجل أمّته والعالم أجمع

وأكد حسين أن "القائد ضحّى بأغلى ما لديه من أجل أمته والعالم أجمع، واستطاع تحطيم كافة مخططات الأعداء وإفشال مآربهم، موضحاً أن العزلة والمؤامرة لن تقدران على كسر إرادة القائد عبد الله أوجلان، حيث جعل القائد من ذلك السجن منبعاً للعلم أنار به عقولنا ووجّهنا إلى الطريق الصحيح".

القائد دافع ببسالة للمطالبة بحقوق الشعوب المضطهدة

ودعا حسين لشعب للنضال بوتيرة أعلى وإصرار أكبر لأجل حرية القائد ونشر أفكاره، فهو دافع ببسالة للمطالبة بحقوق الشعوب المضطهدة".

وعن فكر القائد عبد الله أوجلان تطرقت المواطنة مجدولين شيخو إلى دعوته لأخوّة الشعوب: قائلة "سعى القائد آبو إلى نشر فكره الديمقراطي ودعا الشعوب إلى التآخي والعيش المشترك وقبول بعضهم الآخر، وإن خير مثال على ذلك هنا في مقاطعة الشهباء حيث يعيش الكردي والعربي والتركماني مع بعضهم ويعملون سوياً في مجالس مشتركة".

مبدأ القائد خالد وسامٍ يبنى على أسس تدعو إلى المساواة والعدالة

وعن غايات الدول التي خططت للمؤامرة قالت مجدولين: "حاولت الدول المعادية أن تزرع الفتن بين الشعوب وتفشل فكر القائد وتشوهه في أعين الشعوب ولكن ما حدث هو العكس لأن مبدأ القائد خالد وسامٍ يبنى على أسس تدعو إلى المساواة والعدالة".

وأكدت مجدولين أن القائد منح حق الرأي والمشاركة للمرأة وقدم تحليلات موسعة في هذا المجال، وأوضح لهن ما هي حقوقهن وكيفية المطالبة بها مهما كان الثمن.

(ف)

ANHA