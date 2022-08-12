المكون العربي في الشهباء يعبّر عن تضامنه مع أهالي إقليم الجزيرة في مواجهة الهجمات التركية

لفت أهالي مقاطعة الشهباء من المكون العربي، لوكالتنا، أنهم يقاومون قصف دولة الاحتلال التركي منذ أكثر من 4 أعوام وأبوا الخروج من الشهباء ودعوا أهالي إقليم الجزيرة إلى اتباع المثل، مشددين على أن التشبث بالأرض هو سبيل الانتصار على وحشية المحتل التركي.

في هذا السياق أشار المواطن عثمان محمد، أن تركيا تحاول إعادة إحياء العثمانية من خلال احتلال الأراضي، وقال: "القصف الذي يطال مناطق شمال وشرق سوريا وخاصة إقليم الجزيرة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته هو لإعادة إحياء الدولة العثمانية، فتركيا تحاول شرعنة وجودها في سوريا لتطيل أمد بقاءها فيها".

أكد محمد أنهم أهالي مقاطعة الشهباء لن يبقوا مكتوفي الأيدي حال هاجمت تركيا المقاطعة، بالقول "نحن لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام الهجمات التركية، لن نسمح لها باحتلال أراضينا وسنكون لها بالمرصاد، سنقاوم تلك الهجمات بقوتنا وإرادتنا ونحن بكامل جاهزيتنا لمواجهة تركيا".

لفت محمد خلال حديثه أنه في مقاطعة الشهباء يعيش الكردي، والعربي والتركماني معاً، مؤكداً أن هذا هو ما تحاول تركيا القضاء عليه، وقال: "هنا نحن المكون الكردي، والعربي والتركماني نتعايش في الشهباء يداً بيد في ظل أخوة الشعوب ومتكاتفون".

من جهتها نوهت المواطنة، أماني شيخو، إلى أن تركيا زادت من حدة هجماتها مؤخراً على مناطق شمال وشرق سوريا، وقالت "في الفترة الأخيرة تكرر تركيا قصفها لمناطق شمال وشرق سوريا وخاصة إقليم الجزيرة، نحن نقاوم هذه التهديدات التركية وكل التحديات التي تخرج أمامنا، ونطالب من أهالينا في إقليم الجزيرة بأن يقاوموا هذا القصف"

وأكدت على الأهمية بمكان مقاومة هجمات ومخططات دولة الاحتلال التركي، وقالت "على مدى أعوام الثورة لم يبخل أبناءنا وبناتنا في الفداء بدمائهم في سبيل إنجاح الثورة وإدامتها ولهذا يجب علينا جميعاً نحن أهالي شمال وشرق سوريا ألا نجعل دمائهم تذهب سدى ولذلك يتوجب علينا الدفاع عن أراضينا ضد تركيا وإحباط مخططاتها".

في ختام حديثها أهابت أماني الأهالي بأن يكونوا يداً واحدة في مواجهة التهديدات التركية، وأضافت "يجب أن يكون للأهالي في شمال وشرق سوريا موقف واحد حازم ضد العدو التركي".

(س ر)

ANHA