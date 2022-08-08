المكون العربي في الحسكة: نحن مع قسد بالسلاح والوجدان

صعّدت دولة الاحتلال التركي من وتيرة الهجمات على مناطق مختلفة في شمال وشرق سوريا، سواء عبر الطائرات المسيّرة أو القصف المدفعي الصاروخي، وخاصة في مناطق خطوط التماس مع الاحتلال "زركان، وتل تمر، وعين عيسى، والشهباء".

وتسبّب استهداف الاحتلال التركي ومرتزقته في استشهاد وجرح المواطنين من أطفال ونساء وكبار السن، والقياديين الذين كان لهم دور بارز في محاربة مرتزقة داعش، ومسؤولين رياديين في تنظيم المجتمع في شمال وشرق سوريا.

ويعتبر المكون العربي في مقاطعة الحسكة أن الهجمات التي تتعرض لها شمال وشرق سوريا من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته تهدف لاحتلال المنطقة وزعزعة الأمن والاستقرار فيها.

أسماء مصطفى مواطنة من مدينة الحسكة، استنكرت هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا عبر الطائرات المسيّرة والقصف البري، وقالت: "نرفض الهجمات التركية على المنطقة، ونريد العيش بسلام، واستقرار دون حرب".

فيما وصفت أسماء السلي من ناحية زركان التي تقع على خطوط التماس مع الاحتلال التركي ومرتزقته والتي تتعرض بشكل يومي لقصف صاروخي ومدفعي، الأيام التي تمر على الناحية بـ "القاسية"، ونوّهت إلى أن الهجمات تستهدف الأهالي بشكل مباشر، مما يسفر عن استشهادهم وجرحهم.

وأكدت أن هدف دولة الاحتلال التركي من شن الهجمات المستمرة على شمال وشرق وسوريا هي احتلال المنطقة بالدرجة الأول، وتهجير أهلها، وبالتالي إفراغ من سكانها الأصليين، وزرع الخوف والقلق والرعب في قلوبهم.

أبدت أسماء السلي كجميع المواطنين الذين يعيشون في شمال وشرق سوريا استعدادهم لمواجهة هجمات الاحتلال التركي، مؤكدة على الصمود والتمسك بالأرض.

بدوره، رفض المواطن حميد علوش من إحدى القرى الجنوبية في مدينة الحسكة، هجمات دولة الاحتلال التركي، وأي عدوان عسكري على المنطقة".

ويدعم المواطن حميد علوش موقف قوات سوريا الديمقراطية في رد هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة، وكذلك قوات الدفاع الشعبي التي تحارب دولة الاحتلال التركي منذ أكثر من 40 عاماً في إطار الدفاع المشروع، وشدد "نحن معهم بالسلاح والمال والوجدان".

(أم)

ANHA