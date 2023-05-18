المكوّنان الكردي والعربي: حاربنا معاً وسنحقق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان معاً

تنتهج الدولة التركية، منذ 25 عاماً، ممارسات لا قانونية ولا إنسانية بحق القائد عبد الله أوجلان، وتفرض عليه عزلة مشددة، فلا يستطيع ذووه ولا محاموه من إجراء أي تواصل معه منذ 25 آذار 2021.

يرى المكوّنان العربي والكردي في ناحية جل آغا، التابعة لمقاطعة قامشلو في إقليم الجزيرة، إلى جانب شجبها للعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، بأن التكاتف أمام سياسات المحتلين والأعداء هو الحل الوحيد لتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

في هذا السياق، لفت شيخ قبيلة الزبيد العربية، الشيخ راغب بشار الفارس، إلى دور وأهمية طرح نهج الأمة الديمقراطي وتطبيقه خلال ثورة شمال وشرق سوريا، وقال: "تميزت ثورة شمال وشرق سوريا بالتنوع الموجود بين المكونات والاتحاد فيما بعد على رؤية واحدة، وهو مشروع الأمة الديمقراطية الذي طُرح من قبل القائد عبد الله أوجلان، على اعتباره ملائماً لجميع شعوب شرق الأوسط والعالم".

وتابع: "سنستمر بالالتفاف حول فكر وفلسفة القائد، لأنها الأنسب لبناء سوريا تعددية على أساس ديمقراطي"، وطالب كافة المكونات بتصعيد النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

المواطنة سهيلة شمو، من المكون الكردي، بيّنت أن الكفاح والنضال المشترك تصاعد مع طرح القائد لفكر وفلسفة الأمة الديمقراطية، وعلى هذا الأساس انتهج أهالي شمال وشرق سوريا هذا الفكر، وحاربوا ضد هجمات الإبادة والصهر التي مورست ضدهم من قبل المحتلين والأعداء.

وعن دور القائد عبد الله أوجلان في تطوير نضال المرأة ضمن المجتمع، أضافت "منح المرأة مكانة خاصة ودوراً كبيراً في تنظيم المجتمع وقيادة الجبهات، إيماناً منه بقوة النساء ونضالهن، وهذا ما دفع العديد منهن لخوض نضال مستمر".

ودعت جميع النساء إلى تنظيم صفوفهن والتكاتف في وجه سياسة العزلة التي تسيّرها الدولة التركية الفاشية على القائد عبد الله أوجلان.

أما المواطن حسام المبارك من المكون العربي، فأوضح أن فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان أنارت درب شعب ومكونات شمال وشرق سوريا، لسلك طريق الحرية ونفض غبار الذل والعبودية عن أنفسهم.

فيما أكدت المواطنة وحيدة صبري من المكون الكردي، أن الدماء الكردية والعربية والسريانية والتركمانية والآشورية امتزجت خلال ثورة شمال وشرق سوريا، لتشكل حصناً منيعاً أمام أي طرف يساوم على تفكيك وحدة المكونات.

ودعت وحيدة، جميع المكونات لتطبيق نهج الأمة الديمقراطية ونشره على أوسع نطاق؛ لأن انتهاج فكر القائد عبد الله أوجلان وتنظيم المجتمع هو طريق حرية القائد الجسدية، وقالت: "قوة وتنظيم المجتمعات تتغلب على كل سياسات الأعداء والمحتلين".

(آ)

ANHA