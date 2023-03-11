المكتسبات الكردستانية ومئوية لوزان.. عنوان محاضرة لـ  KNK في مدينة كوباني

ألقيت المحاضرة اليوم السبت، من قبل الرئيس المشترك لجامعات شمال وشرق سوريا، عبد الإله مصطفى، بحضور مثقفين وشخصيات من الأحزاب السياسية، وشخصيات مستقلة في مدينة كوباني، وممثلين عن مؤسسات الإدارة الذاتية في إقليم الفرات.

تناولت محاور عدة؛ منها الوعي الوطني القومي في الإرث الفكري والثقافي والسياسي للكرد، ولوزان والخيانة الكبرى للكرد، والمكتسبات الكردستانية في باشور كردستان، والإدارة الذاتية في روج آفا والحركة السياسية في باكور كردستان والحركة النسائية في روجهلات كردستان، والجمهور اللوبي الكردي في الخارج والصعوبات التي تواجهها المكتسبات الكردستانية في الهوية الحزبية، والخلافات السياسية الحزبية وإشكالية القدرات الإدارية والخدمية في الإدارات الكردستانية لتلبية المتطلبات في الحياة العامة وفي الأزمات والحالات الطارئة، ومشكلة الانتماء في المجتمع الكردستاني، بالإضافة إلى مئوية لوزان وتطورات المسألة الكردية.

نضال الكرد خلال عقود أثمر عن مكتسبات

أشار الدكتور عبد الإله مصطفى في محاضرته، إلى أن "الدولة القومية؛ هي أحد النظم البرجوازية الذي تعدّى النظام الإقطاعي، وإذا أراد الشعب التحرر عليه القضاء على كافة أنواع الإقطاع".

وأضاف: "كان الفرس والترك يحمون ثقافتهم ووجودهم، وكان للعرب دينهم وقرآنهم يحفظ هويتهم"، متسائلاً "لماذا لا يحافظ الكرد على ما تبقى من ثقافتهم؟ ثم كيف تم التطور الفكري للانتقال نحو تحقيق كينونة والخاصية القومية".

ولفت مصطفى أن "نضال الكرد خلال عقود أثمر عن مكتسبات بشق الأنفس، وبعد التضحية الكبيرة التي قدموها في باشور كردستان تمكنوا من الحصول على فرصة أنشأوا من خلالها إقليماً تم تثبيته في الدستور العراقي عام 2005، وبدورهم قدّم كرد روج آفا تضحيات كبيرة، تمكنوا من خلالها من إنشاء إدارة ذاتية، أما كرد باكور؛ فبدأ نضالهم عام 1978، واليوم يحظون بأكثر من 60 مقعداً في البرلمان التركي.

وكما ان الحركة السياسية التي تعاني منذ سقوط جمهورية مهاباد عام 1946، فقد عادت للحياة من جديد بعد الصرخة التي أطلقتها المرأة بقيادة المناضلة الشهيدة جينا أميني".

وعن الهدف من هذه المحاضرة، قال مصطفى: "الهدف؛ هو التعريف بمدى خطورة المعاهدات التي أُبرمت ضد الكرد وشتتتهم، وكذلك التعرف على أفكار السياسيين والمثقفين والشخصيات المستقلة في مدينة كوباني.

وأضاف: "نحن نمر بمرحلة حساسة ونخشى من إبرام معاهدة جديدة تكون مماثلة لمعاهدة لوزان عام 1923، لذا علينا بذل جهد أكبر لنفشل أي مؤامرة من شأنها أن تقسمنا أكثر".

لتنتهي المحاضرة بالنقاش بين الحضور في البحث عن الحلول للتغلب على المصاعب التي ستواجه الكرد في المرحلة المقبلة، حتى لا يكون هناك لوزان جديد؛ يقسم جغرافية المناطق الكردية ويشتت الكرد كما حصل معهم من قبل.

(ن ك/ ل م)

ANHA