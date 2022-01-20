المكتبة الجوالة وصلت إلى ناحية ديرك

وتستمر الفعالية التي أطلقتها حركة الشبيبة الثورية السورية، يوم الأحد، الموافق للـ 16 من الشهر الجاري، وذلك في إطار حملة "هلموا إلى معركة الحرية" للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، وكذلك "مبادرة العدالة الدولية للكرد" المطالبة بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب".

وكانت المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا قد أعلنت في الـ 12من كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، انضمامها إلى حملة إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قوائم الإرهاب"، وأكدت أنها ستنظم فعاليات مستمرة في كل المؤسسات والمنظمات والقرى والمدن، وستجمع التواقيع في هذا الصدد.

ووصلت المكتبة الجوالة لحركة الشبيبة الثورية السورية، اليوم الخميس، إلى ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، ووقع العشرات من أهالي الناحية على العريضة للمطالبة بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من" قائمة الإرهاب".

ورغم تساقط الثلوج تجمع العشرات من الأهالي في السوق المركزي لمساندة حركة الشبيبة الثورية.

ووقع أهالي ديرك على العريضة المطالبة بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من القائمة المدرجة على اللوائح الأوربية والأمريكية، وسط الشعارات التي تنادي بحرية القائد عبدالله أوجلان.

فيما تضم المكتبة مرافعات القائد عبد الله أوجلان ونتاجاته، هذا ومن المقرر أن تستمر فعالية المكتبة الجوالة حتى يوم 24 كانون الثاني الجاري، وأن تجوب جميع نواحي ومدن مقاطعة الجزيرة.

(ع ع/ل)

ANHA