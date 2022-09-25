المكتبة الجوالة تستمر بفعالياتها في ريف الرقة الغربي

توجهت المكتبة الجوالة صباح اليوم، إلى بلدة السلحبية في ريف الرقة الغربي، وتوقفت عند المجلس العام وسط البلدة، وكان في استقبالها العشرات من الأهالي وأعضاء المؤسسات المدنية.

بدأت فعاليات المكتبة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء ألقى بعدها عضو الشبيبة الثورية السورية في الرقة، مظلوم كوباني، كلمة استهلها بالرحمة على الشهداء، وأضاف "اليوم هو اليوم الثاني للمكتبة، وتأتي هذه الفعالية ضمن إطار حملة "هلمّوا إلى معركة الحرية" التي تهدف إلى نشر أطروحات وفكر القائد أوجلان وإيصاله إلى كافة الأهالي في المنطقة".

أكد مظلوم كوباني "سنصعّد النضال ونكافح حتى الوصول إلى الحرية الجسدية للقائد أوجلان الذي اعتقلته دولة الاحتلال التركي منذ أكثر من 23 عاماً بالتعاون مع الدول الرأسمالية".

وأوضح "القائد يطالب بالحرية لكافة شعوب العالم، ونحن الشبيبة الثورية السورية نعاهده والشهداء بالسير على نهجهم".

بدورها، قالت الرئيسة المشتركة للمجلس العام في الخط الغربي لريف الرقة ليندا الحسين "ثلاثة وعشرون عاماً من المؤامرة الدولية بحق القائد أوجلان بهدف إعاقة مشروع الأمة الديمقراطية في الشرق الأوسط".

وأضافت ليندا الحسين "بهذه المناسبة نحيي المقاومة التاريخية للقائد أوجلان في سجن إمرالي، فعلى مدار هذه السنوات تخطت أفكاره حدود الدول والقارات وأصبحت رمزاً للحرية والسلام، وندعو شعب المنطقة إلى النضال الفعال من أجل الحرية الجسدية للقائد أوجلان".

وبعد الانتهاء من الكلمات اطّلع الحضور على كتب القائد أوجلان.

واختتمت المكتبة الجوالة فعاليتها في ريف الرقة الغربي بعرض سنفزيون عن مسيرة القائد والمؤامرة التي حيكت بحقه.

(م خ/خ)

ANHA