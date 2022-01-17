المكتبة الجوالة تصل إلى مدينة قامشلو

وأطلقت حركة الشبيبة الثورية السورية يوم أمس فعالية المكتبة الجوالة وذلك في إطار حملة "هلموا إلى معركة الحرية" والمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان، وكذلك حملة "العدالة للشعب الكردي" المطالبة بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب".

ووصلت المكتبة الجوالة في اليوم الثاني لانطلاقها إلى بلدة كرباوي التابعة لمقاطعة قامشلو. واستقبلت من قبل أهالي البلدة وريفها بالشعارات التي تنادي بحياة القائد عبد الله أوجلان. وتوقف المشاركون في الفعالية أمام مجلس الشعب في بلدة كرباوي حيث ألقت عضوة المجلس، فيان أوسي، كلمة رحبت في مستهلها بأعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية.

وأعربت فيان أوسي عن دعمها لفعالية المكتبة الجوالة، وكذلك حملة جميع التواقيع المطالبة بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب".

ووضع المئات من أهالي بلدة كرباوي وريفها تواقيعهم على العريضة المطالبة بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"، كما حصلوا على مجموعة من كتب القائد عبدالله أوجلان.

ومن ثم توجهت المكتبة الجوالة إلى مدينة قامشلو حيث خرج في استقبالهم خلال الطريق أهالي قرية نيف مرددين الشعارات التي تحي حزب العمال الكردستاني، كما وضعوا تواقيعهم على العريضة.

وبعد وصول المكتبة الجوالة إلى مدينة قامشلو شارك المئات من الأهالي في التوقيع على العريضة بالإضافة إلى الحصول على كتب القائد عبد الله أوجلان. ومن ثم توجهت المكتبة الجوالة إلى جامعة روج آفا.

هذا ومن المقرر أن تتوجه المكتبة الجوالة يوم غد إلى ناحية تربه سبيه.

وتستمر فعالية المكتبة الجوالة حتى يوم 24 كانون الثاني الجاري.

(ك)

ANHA