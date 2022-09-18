المكتبة الجوالة تجول قرى كوجرات وتوزع كتب القائد أوجلان

ضمن سلسلة الفعاليات التي تطلقها الشبيبة في شمال وشرق سوريا للتعريف بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان بجميع شعوب المنطقة، تجول مكتبة توزع كتب القائد على الأهالي.

فعالية المكتبة الجوالة التي انطلقت من قبل حركة الشبيبة الثورية هي عبارة عن حافلة مزينة بصور القائد أوجلان وأعلام حزب الاتحاد الديمقراطي، وتوقفت اليوم في قرية كلهي بمنطقة الكوجرات.

وتضم المكتبة الجوالة نسخ من مرافعات وتحليلات القائد عبد الله أوجلان باللغتين العربية والكردية.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقى الإداري في حركة الشبيبة الثورية في منطقة الكوجرات صابر خضر كلمة ورحب بالحضور والقائمين على هذه الفعالية لنشر وفكر فلسفة القائد بين الفئة الشابة عبر المكتبة الجوالة التي تتنقل بين القرى وبلدات ومدن مقاطعة قامشلو.

وأضاف خضر" إن الأنظمة الفاشية اعتقلوا القائد لأنه كان يدافع عن الشعوب المضطهدة ويسعى لتحريرها من الأنظمة المستبدة، لذا يتوجب علينا إن ننشر فكر القائد عبر فعاليات ونشاطات ثقافية وتوعوية بين مكونات وشعوب المنطقة والتعريف بفكره وفلسفته".

وفي نهاية الفعالية وزعت مرافعات وكتب القائد ، ومن ثم عقد حلقات الدبكة من قبل الحضور على أنغام الموسيقى الكردية الفلكلورية.

(ع-ع/سـ)

ANHA