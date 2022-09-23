المكتبة الجوالة للتعريف بفكر القائد أوجلان ستستمر 3 أيام في الرقة

الفعالية ضمن إطار حملة " هلموا إلى معركة الحرية" والتي تهدف لنشر فكر القائد لكافة اهالي المنطقة وبعد أن اختتمت الفعاليات في منبج والطبقة وتستمر لمدة ثلاثة أيام في الرقة وريفها.

وخلال بدء الفعالية ألقى الناطق باسم لجنة الشباب والرياضة في حركة الشبيبة الثورية مظلوم كوباني كلمة جاء فيها: باسم حركة الشبيبة الثورية في الرقة وريفها نرحب بمكتبة القائد التي بدأت في المناطق المحررة بدءً من منبج والطبقة وها هي اليوم في الرقة والهدف من هذه الحملة هي النضال والكفاح الشبيبي وصولاً إلى حرية القائد، ونناشد ونطالب كل الشبيبة الانضمام لهذه الحملة في الرقة والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام"

وأردف مظلوم كوباني: نحن الشبيبة الثورية في الرقة وريفها نعاهد القائد بالنضال والكفاح حتى الوصول إلى الحرية الجسدية ولنرى القائد بيننا ونقول للعالم حان وقت حرية القائد".

ويذكرأن فعاليات المكتبة الجوالة، اختتمت، مساء اليوم، بعد 3 أيام في منطقة الطبقة، وتوقفت في المركز الثقافي في مدينة الطبقة.

(م خ/سـ)

ANHA