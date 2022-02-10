المكتبة الجوالة المطالبة بحرية القائد أوجلان تجوب مقاطعة الحسكة

وتستمر فعالية المكتبة الجوالة في تجولها، ونشاطاتها في مدينة الحسكة، ليومها الثاني على التوالي، بزيارة بلدة صفية في الجهة الشمالية للمدينة، وزيارة مخيم سري كانيه المخصص للمهجرين قسراً عن منطقة سري كانيه المحتلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

واستأنفت فعاليات وأعمال المكتبة الجوالة يوم أمس في المدينة، والمنظمة من قبل اتحاد المرأة الشابة بالتنسيق مع حركة الشبيبة الثورية السورية، في إطار حملة هلموا إلى "معركة الحرية" والمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، وكذلك حملة المطالبة بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب".

وبدأت الفعالية في يومها الثاني من بلدة صفيا، عبر تجول الحافلة المزينة بصور القائد عبد الله أوجلان، وصور مناضلين في حركة حرية كردستان، في شوارع البلدة، وتوقفها لدى مجلس البلدة، ونشرها لكتب ومرافعات القائد عبد الله أوجلان.

وتوجهت فيما بعد إلى مخيم سري كانيه في الجهة الشرقية لمدينة الحسكة، وتجولت في أرجائه.

هذا ومن المقرر أن تنتهي فعاليات المكتبة الجوالة في مدينة الحسكة مساء يوم غد، بعد أن تقوم المكتبة الجوالة بالدخول إلى الأحياء الجنوبية للمدينة.

(ه إ/أم)

ANHA