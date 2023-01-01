المخطط اليومي لوكالة أنباء هاوار 1 – 1 - 2023

استنكر أعضاء مجلس عوائل الشهداء في إقليم عفرين، هجمات دولة الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً على مناطق الدفاع المشروع؛ والتي أدت إلى ارتقاء 11 شهيداً من الكريلا في زاب وآفاشين، مؤكدين "خيارنا الدائم هو المقاومة".

طالبت نساء من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب برفع العزلة عن القائد أوجلان، وشددن على ضرورة قيام لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية بمهامها حياله.

يعاني الأهالي القاطنون في مناطق حكومة دمشق من شح المحروقات؛ ما أصاب العديد من القطاعات بالشلل وفي مقدمتها المواصلات؛ لتشل معها حياة الأهالي على نحو خطير.

تقرير

ارتكب الاحتلال التركي ومرتزقته أبشع الجرائم بحق من بقي متشبثاً بأرضه في مقاطعة كري سبي المحتلة، خلال عام 2022؛ لدفعهم إلى الهجرة منها، تمهيداً لتنفيذ مشروعهم الاحتلالي في تغيير ديموغرافيتها.

العالم

قالت تقارير إن خريطة الفوضى والاغتيالات، اتسعت لتشمل كامل جغرافية درعا السورية، في حين تواجه الحكومة العراقية، وضعاً ضاغطاً في ظل تحديات كثيرة تواجهها مع تذبذب سعر صرف الدينار أمام الدولار الأميركي، وتعمّق الأزمة المعيشية، وسط مخاوف من أن يؤدي؛ ذلك إلى انفجار شعبي.

ANHA