المخطط اليومي لوكالة أنباء هاوار 08- 08- 2021

- أكد عدد من عوائل الشهداء في مدينة كوباني بأن قوات الكريلا ستنتصر في النهاية لأنها على الطريق الصحيح، وطالبوا من الديمقراطي الكردستاني عدم الرضوخ لمطالب الاحتلال التركي التي لا تصب في مصلحة الشعب الكردي وأن يتعاون مع قوات الكريلا من أجل تحقيق انتصارات تصب في صالح القضية الكردية. (مرفق بالصور والفيديو)

- أشار عضو اللجنة المنطقية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا(البارتي) في إقليم الفرات فرمان حسين إلى أنه لا يمكن حل الأزمة السورية من دون الاعتراف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا منوهاً إلى أنها جزء من استقرار سوريا. (مرفق بالصور والفيديو)

- "بالإرادة نستطيع ان نخلق من إمكانياتنا البسيطة الكثير من المكتسبات" بهذه المقولة استذكر المواطن محمد حبش كلام القائد عبد الله اوجلان اثناء حضوره احدى الاجتماعات الذي عقده القائد للأهالي في سوريا، ومنذ حينها عاهد حبش نفسه على نشر فكر وفلسفة القائد بين الشعوب المضطهدة للوصول الى حريتهم. (مرفق بالصور والفيديو)

المرأة

- قالت المتحدثة باسم تنظيم المرأة الحرة الكردستانية سوما فرهاد إن "الذهنية التي ارتكبت مجزرة شنكال هي نفسها التي اعتقلت 3 من عضوات تنظيم المرأة الحرة الكردستانية، وأضافت: "هذا الاعتقال لا يستهدف عضواتنا فقط، بل هو نتيجة للسياسات المتبعة ضد المؤسسات النسائية. إن اعتقال عضواتنا يشكل خطراً كبيراً على المؤسسات النسائية". (مرفق الصور والفيديو)

السياسة

- قال الدكتور مختار غباشى، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الوحدة العربية الكردية أصبحت ضرورة مُلحة في التوقيت الحالي لتكون نواةً لشرق أوسط ديموقراطي. (مرفق الصور والفيديو)

العالم

- ترى أوساط أنه إذا استمر المسلحون في إحراز تقدم في درعا فقد تمنح روسيا وإيران دعماً كاملاً للحكومة لشن عملية عسكرية كبيرة، بينما يرى آخرون أن روسيا لن تسمح بتطور التصعيد، في حين رأى مراقبون أن تصريحات الغنوشي ومحاولاته الدفع نحو تدخل أجنبي في بلاده، كشفت عن الوجه القبيح للحركة الإخوانية في عدائها للدولة الوطنية. (بالصور)

الثقافة والفن

- نظم معرض الشهيد هركول للكتاب للمرة الأولى عام 2017 في مدينة قامشلو بالتزامن مع الذكرى السنوية لاستشهاد (حسين شاويش) هركول في الـ 20 من شهر تموز عام 2016. (مرفق بالصور والفيديو)

الشبيبة

- أكد عدد من شبيبة كوباني أن هدف دولة الاحتلال التركي من هجماتها العشوائية على مناطق شمال وشرق سوريا هو النيل من إرادة شعوب المنطقة لتسهيل عملية احتلالها للمنطقة. (مرفق بالصور والفيديو)

المجتمع والحياة

- شهدت مقاطعة كوباني في الفترة الأخيرة إقبالاً كبيراً على زراعة السمسم، ويرجع ذلك إلى مردوده المالي الكبير، وتكاليفه المنخفضة، ولا يحتاج إلى كميات كبيرة من الماء؛ لأن المنطقة تشهد حالة جفاف بعد خفض تركيا لمنسوب مياه الفرات عن الأراضي السورية. (مرفق بالصور والفيديو)

ANHA