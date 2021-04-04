المخرجة المسرحية ساريا كولان تدعو إلى انفتاح المسرح في روج آفا على الخارج

تستمر فعاليات مهرجان الشهيد يكتا هركول الخامس للمسرح، وقيّمت المخرجة المسرحية، ساريا كولان، المهرجان.

وأخرجت ساريا كولان مسرحية "السلام في أجنحة العصافير" للمؤلّفة، كول فوليا يوكسل، وأدّتها فرقة ساريا باران للمسرح، وهي فرقة مسرحية نسائية على صعيد كردستان، في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو.

وقالت ساريا كولان: "نحن أول فرقة مسرحية نسائية في كردستان، جميع مسرحياتنا تتعلق بالمجتمع وتركّز على خيالات الأطفال".

وأضافت: "سبق وإن شاركنا في مهرجانات مسرحية وحصلنا على جائزة أفضل مخرجة مسرحية وأفضل ممثلة. أول مسرحية عرضناها في شمال وشرق سوريا كانت مسرحية (المرأة الوحيدة)، شاركنا في مهرجان ميتان للمسرح في مقاطعة الشهباء وحلب ومقاطعة الجزيرة".

وفيما يتعلق بالمسرح في روج آفا وشمال وشرق سوريا، انتقدت ساريا كولان حالة التقوقع التي يمرّ بها المسرح "إذا ما وضعنا انتشار فيروس كورونا جانبًا، فإنّ المنطقة تمرّ بحالة حرب. بلا شك لا يمكننا مقارنة المسرح في روج آفا بنظيره في تركيا والشرق الأوسط".

وتابعت "مع ذلك آمل أن يخرج المسرح في روج آفا من نطاقه الضيّق ويعمل على خلق ثقافة جديدة".

ودعت ساريا كولان إلى الانفتاح على الخارج "العلاقات مع الفرق المسرحية والممثلين ضعيفة، نعرف الكثير من الفرق المسرحية، ولكن هذا ليس كافيًا، علينا استقطابهم، وعقد علاقات مع أجزاء كردستان الأخرى، وإقامة علاقات مع الفرق المسرحية في الشرق الأوسط، كما يجب علينا تقييم احتياجاتنا بما فيها الأداء المسرحي والإخراج. عندما نستقطب فرقًا مسرحية من الخارج لتأدية عروضهم المسرحية هنا، حينها يمكننا الوصول إلى تمثيل مسرحي احترافي".

من جانبها، قالت عضوة فرقة ساريا باران، زلال موسى: "نهدف إلى عرض الحقائق على الجمهور من خلال العروض المسرحية التي نقدّمها، حالة الحرب القائمة دفعتنا لكتابة مسرحية عن السلام".

ANHA