المجموعة الثانية المشاركة في مهرجان هاوار الغنائي تقدم أغانيها

وتستمر فعاليات مهرجان هاوار في مخيم برخدان في ناحية فافين في مقاطعة الشهباء ضمن يومها الثالث بحضور المئات من أهالي مقاطعتي عفرين والشهباء.

وبدأت فعاليات اليوم بتأدية المجموعة الثانية القادمة من مدينة حلب لغناء جماعي للفنان العفريني القدير عدنان دلبرين.

ومن ثم بدأت تأدية الأغاني الفردية من قبل المشاركين في المجموعة الثانية وهم ميرفان زيبار، أحمد بريم، سيدو هورو، مصطفى شيخو، هوري علمدار، إبراهيم عبدو ومحمد أوصمان.

وعند إنهاء كل مشارك أداء أغانيه، قامت لجنة التحكيم بتقييم أدائهم وقد تطرقت اللجنة إلى نواقص المشاركين وركزت على النقاط التي يجب أن يقويها كل مشارك في أدائه.

وفي النهاية قدّم عضو لجنة التحكيم ختام بريم بعض المواويل.

وستنتهي غداً المرحلة الأولى من مهرجان هاوار الغنائي بتقديم المجموعة الثالثة لأغانيها.

(كروبل)

ANHA