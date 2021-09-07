المجموعة الأولى من المشاركين في مهرجان هاوار تؤدي أغانيها في فعاليات اليوم الثاني

وينقسم المشاركون في المهرجان إلى ثلاث مجموعات كل مجموعة من 7 مشاركين، وقدمت المجموعة الأولى اليوم بعضاً من الأغاني ضمن المرحلة الأولى.

وبدأت الفعالية بقراءة بطاقة تهنئة من قبل عضو حركة الثقافة والفن في مقاطعة عفرين فرهاد علوش والتي بُعثت من قبل حركة الثقافة والفن في باشور كردستان والتي هنأت إطلاق المهرجان وتطرقت إلى أهمية حماية الثقافة.

بعد ذلك تم التعريف بلجنة التحكيم والتي تألفت من ثلاثة فنانين هم منان جعفر، ختام بريم وهديت عثمان وتم الترحيب بهم من قبل الحضور.

تلاها خروج 21 من المشاركين على المسرح ليتعرف الجمهور عليهم.

بعدها أدت المجموعة الأولى والتي يشرف عليها الفنان العفريني ريزان بكر أغنية جماعية.

ومن ثم بدأ كل فرد من المشاركين بتقديم أغنية من اختياره، حيث قدم كل من المشاركين "سرحد سيدو، فكرت حجو، أزدام موسى، فريدة طاري، محمد إيبش، زيرين إيبش، لقمان حمدو" باقة من الأغاني أمام الحضور، وتنوعت الأغاني ما بين الثورية والفلكلورية.

وستقدم المجموعة الثانية غداً أغانيها ضمن اليوم الثالث لمهرجان هاوار للغناء.

(كروبل)

ANHA