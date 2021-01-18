المجموعة العربية لدى مجلس الأمن تدعو لموقف موحد ضد التدخلات الخارجية

وشددت المجموعة العربية على أن حل المشكلات العربية لا يمكن أن يتم دونَ التنسيق بين الجهات الفاعلة الرئيسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وعبر العمل على "تقوية روح التضامن والوحدة لمعالجة تهديدات السلم والأمن".

وجاء ذلك في بيان المجموعة العربية، الذي ألقاه الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أمام مجلس الأمن في إحاطة بعنوان "التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية."

وأكدت المجموعة العربية على وجوب إيجاد حلول عربية للمشاكل العربية، وتوحيد موقف مجلس الأمن تجاهها مع الحَد من استخدام حق النقض "الفيتو"، والأهمية القصوى للتشارك في مراحل الإنذار المُبكر للأزمات.

وأوضح الدكتور قرقاش، في كلمة المجموعة العربية أمام مجلس الأمن، أن الاجتماع يكتسب "أهميةً بالغة في ظل الأزمات المتعددة والتحديات المعقدة التي أنهكت طاقات الدول العربية وشعوبها".

وأشار إلى أنه "بسبب غياب حلول فعالة، تفاقمت بعض هذه الأزمات لتشكل تهديداً على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، خاصة مع انتشار التطرف والإرهاب" لتصبح الأزمات العربية بنوداً دائمة على جدول أعمال المجلس وبلا حلول ناجعة.

كما حضّ البيان العربي على "توحيد موقف مجلس الأمن تجاه القضايا العربية مع الحَد من استخدام الفيتو، على أن يعكس موقف المجلس مشاغل الدول العربية حول أزَماتِها، وفي مُقَدمَتهِا وَقْف التدخلات الخارجية في الشؤون العربية وحماية المنطقة من أسلحة الدمار الشامل وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية"، وشدّد على ضرورة تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن المتعلّقة بالقضايا العربية.

(ي ح)