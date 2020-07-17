المجموعات الموالية لإيران تتعرض لهجمات في دير الزور

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انفجارات عنيفة هزت مناطق نفوذ القوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها، بالقرب من الحدود السورية – العراقية دون ورود معلومات حتى اللحظة عن طبيعة الانفجارات، فيما إذا كانت قصف جوي جديد استهدف الإيرانيين، أو تفجيرات أخرى.

وكان المرصد السوري رصد في الـ 12 من الشهر الجاري، دخول تعزيزات عسكرية ولوجستية جديدة، تابعة للحشد الشعبي نحو مناطق نفوذ القوات الإيرانية في البوكمال بريف دير الزور الشرقي، وتضم التعزيزات عناصر وآليات ومواد لوجستية قادمة من العراق.

على صعيدٍ متصل، أكد المرصد السوري، بأنه لا صحة لتعرض القوات الإيرانية في منطقة البوكمال لأي قصف جوي خلال الـ 48 ساعة الفائتة.

هذا وتستهدف بين الحين والآخر طائرات مجهولة مواقع تابعة لإيران في سوريا، وترجّح وسائل إعلامية أن هذه الطائرات إسرائيلية.

(ش ع)