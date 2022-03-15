المجمع التربوي في ديرك يفتتح معرضاً للأعمال الفنية الخاصة بالطلاب

بهدف تشجيع الطلبة وتحفيزهم على ممارسة مواهبهم افتتح المجمع التربوي بمشاركة عدد من مدارس المدينة، معرضاً للأعمال الفنية في قاعة مدرسة إبراهيم مسعود الابتدائية، الواقعة شمال شرق ديرك، وسط حضور معلمي ومعلمات مدارس مدينة ديرك وذوي الطلاب.

يحتوي المعرض على 125 لوحة فنية، ومنحوتات خشبية، وأعمال يدوية وتراثية تمثل تراث المنطقة، إلى جانب عرض مجسمات صغيرة من صنع الطلبة.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، توجه الحضور إلى المعرض، وعبّروا عن سعادتهم لما أنجزه الطلبة. كما كُرِمت إدارة مدرسة إبراهيم مسعود من قبل المجمع التربوي، ليختتم المعرض بعقد حلقات الدبكة وتقديم الأغاني.

هذا ومن المقرر أن يستمر المعرض سبعة أيام.

(كروب/آ)

ANHA