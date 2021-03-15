المجلسان العسكريّ والمدنيّ بكري سبي يعزّيان ذوي الطّفلين صدّام الحسين ومحمد المحمود

وتوجّه اليوم، وفد من مجلسي منطقة كري سبي/ تل أبيض العسكري والمدني إلى ذوي الطفلين صدّام الحسين ومحمد المحمود من قرية العريضة لتأدية واجب العزاء لهم.

وخلال مراسم التعزية ألقى نائب الرئاسة المشتركة لمجلس منطقة كري سبي صبري نبو كلمة، قال فيها: "إنّ المحتل التركي يطلق القذائف على مناطق خطوط التماس غير آبه بحياة المدنيين ودون مراعاة للقوانين التي تنصّ على حمايتهم".

فيما أكّد قائد مجلس كري سبي العسكري رياض الخلف على أنّ قوات سوريا الديمقراطية ستظل تدافع عن الأراضي السورية، وطالب خلال كلمته بمساندة هذه القوات التي تمنع المحتل من استباحة المزيد من الأراضي السورية، وإحباط مخططاته الاستعمارية.

(إ)

ANHA