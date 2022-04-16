المجلس التشريعي يكلف 5 رؤساء مشتركين لهيئات المجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة

عقد المجلس التشريعي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة صباح اليوم السبت، جلسته السادسة في قاعة اجتماعات المجلس بناحية عامودا، وبحضور أعضائه، وذلك بهدف متابعة أعماله التشريعية ومناقشة أهم المستجدات.

بدأت الجلسة بتفقد الحضور والتأكد من قانونية الجلسة بحضور 77 عضواً، حيث تكون الجلسة قانونية بذلك، من ثم وقف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

تخللتها قراءة محضر الجلسة السابقة التي عُقدت بتاريخ 26/3/2022، باللغات الثلاث الرسمية (الكردية، والعربية والسريانية) بالإضافة إلى تسليط الضوء على أعمال المجلس في فترة ما بين الجلستين.

كما تم التصويت على طلبي استقالة لعضوين من أعضاء المجلس وتكريمهما والثناء على جهودهما المبذولة خلال فترة عضويتهما.

وتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة الكتب الواردة من المجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة بخصوص تكليف كل من (همرين حميد علي رئيسة مشتركة لهيئة الداخلية في إقليم الجزيرة - عبد الله عيسى حسو رئيساً مشتركاً لهيئة المالية في إقليم الجزيرة - فاطمة هايل أيوب وديار محمد معشوق إبراهيم رئاسة مشتركة لهيئة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى مظلوم شوكت حسن رئيساً مشتركاً لهيئة الزراعة والري في إقليم الجزيرة) وحاز المكلفون على ثقة المجلس التشريعي بالأغلبية المطلقة.

لتختتم الجلسة بأداء المكلفين القسم الدستوري.

(كروب/آ)

ANHA