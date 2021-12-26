المجلس التشريعي-إقليم الجزيرة يدين الهجوم التركي على كوباني ويدعو الدول الضامنة للوفاء بتعهداتها

وجاء ذلك عبر بيان كتابي أصدره المجلس التشريعي لإقليم الجزيرة، وقال فيه:

"في الآونة الأخيرة تعرضت منطقتنا ولا تزال لهجمات بالطائرات المسيرة التركية حيث تم استهداف عائلة كلو العائلة الوطنية في مدينة قامشلو وكذلك مجلس الشعب في شنكال ، وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها الدولة التركية لمناطق شمال وشرق سوريا فقبل أيام استهدفت بلدة زركان بالقصف المدفعي وآخر استهدافاتها منزل أحد المدنيين في مدينة كوباني وهذا المنزل يأوي عائلة نازحة من مدينة تل أبيض /كري سبي أدى إلى فقدان ثلاثة مدنيين لحياتهم وإصابة 6 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة وسط صمت دولي على ما تتعرض له مناطق شمال وشرق سوريا من استهدافات متكررة، هذه المناطق التي نظم أبناؤها أنفسهم وقاموا بصد ومجابهة أعتى تنظيم إرهابي ألا وهو داعش الذي قامت الدولة التركية بتقديم كل أنواع الدعم في هجماته، رغم ذلك انتصرنا عليه وتم إلحاق الهزيمة به وتحرير مناطقنا من إرهابه أمام مرأى ومسمع العالم وبالتنسيق مع التحالف الدولي.

إننا في المجلس التشريعي- الجزيرة إذ ندين ونستنكر ونشجب بأشد العبارات مثل هذه الهجمات والاستهدافات الجبانة من قبل الدولة التركية ومرتزقتها التي تودي بحياة المدنيين الآمنين وناشطي المجتمع المدني والتي تزيد من معاناة السكان الإنسانية في ظل إغلاق المعابر الحدودية وهكذا تثبت الدولة التركية أنها دولة مارقة وتكرس سياسة الاحتلال باستهدافها للمدنيين وشخصيات تعمل في مجال المنظمات المدنية والسياسية و ما الاغتيال الوحشي لهفرين خلف الناشطة السياسية إلا دليلاً ساطعاً على ذلك حيث تم اغتيالها على يد الإرهابيين الذين تدعمهم الدولة التركية باستمرار وهدفها زعزعة استقرار المنطقة سياسياً واقتصادياً وأمنياً.

إننا نطالب الدول الضامنة روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل الفوري ووضع حد لمثل هذه الهجمات والاستهدافات والوفاء بتعهداتهم الدولية التي أبرمت مع دولة تركيا اتفاق خفض التصعيد من العام2019وعلى المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان تحمل واجباتهم و مسؤولياتهم تجاه ما يتعرض له سكان شمال وشرق سوريا من هجمات وإغلاق للمعابر الحدودية في وجه المساعدات الإنسانية.

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ANHA