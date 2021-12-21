المجلس التشريعي في دير الزور يعقد اجتماعه السنوي

الاجتماع الذي بدأ بالوقوف دقيقة صمت، حضره عدد من ممثلي المجلس التشريعي في دير الزور ووفد من المجلس العام للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وترأس الاجتماع الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي في دير الزور ذياب الجيلات وآلاء العلي، حيث تم قراءة التقرير السنوي للمجلس، من ثم التطرق إلى الوضع السياسي في سوريا، وخاصة فيما يخص المؤامرات التي تحاك ضد شمال وشرق سوريا.

وتم النقاش في الاجتماع حول آلية عمل المجلس، وأعماله خلال العام الماضي، والصعوبات التي واجهت سير العمل.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الانتخابات المزمع إجراؤها في الفترة المقبلة ستوسع من نطاق صلاحيات المجلس التشريعي لمتابعة أعمال المجلس التنفيذي في دير الزور.

(ع ع/مـ)

ANHA