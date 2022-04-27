المجلس التشريعي في الرقة يكلّف هيفين إسماعيل رئيسةً مشتركة لمجلس الرقة المدني

وخلال تقرير نشره موقع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الرسمي، اليوم، تم التأكيد من خلاله على تكليف هيفين إسماعيل رئيسة مشتركة لمجلس الرقة المدني.

وجاء في التقرير: أدت السيّدة هيفين اسماعيل، اليوم الأربعاء، القسم بتكليفها رئيسة مشتركة لمجلس الرقة المدني، بحضور أعضاء المجلس التشريعي في الرقة، ونواب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي والهيئة الرئاسية للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وذلك في المجلس التشريعي في الرقة.

وبيّن التقرير أنه في جلسته الاعتيادية رقم (6)، صادق المجلس التشريعي في الرقة، اليوم، وبغالبية أعضائه على تكليف هيفين إسماعيل رئيسة مشتركة لمجلس الرقة المدني، بدلاً عن ليلى مصطفى التي تمَّ تكريمها لجهودها التي بذلتها في العمل.

والجدير بالذكر أن هيفين إسماعيل كانت تشغل منصب رئيسة مشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

(اع/خ)

ANHA