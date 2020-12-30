المجلس التشريعي في الرقة يحمّل روسيا مسؤولية الهجمات التي تتعرض لها عين عيسى

وألقت البيان الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي في الرقة، خزنة الإبراهيم، من أمام مبنى المجلس التشريعي وأشارت: "إن هذا الهجوم يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة وقطع الطريق بین مناطق شمال وشرق سوريا نظرًا لأهميتها الاستراتيجية".

وحمّل المجلس التشريعي في بيانه، روسيا مسؤولية الهجمات التركية "روسيا هي المسؤولة عما يجري في عين عيسى الآن، كونها الضامن، ويجب أن تلتزم بالاتفاقات الدولية، وهي مسؤولة عن حماية المنطقة من الهجمات التركية، فهي لم تقم بواجبها بوقف الهجمات التركية".

وأضاف البيان "تركيا تحاول الضغط على قوات سوريا الديمقراطية لتسليم المنطقة لهم، ونحن من هنا من هذا المنبر نقول لهؤلاء المرتزقة الذين يرتكبون أبشع الجرائم بحق أطفالنا وشبابنا وشيوخنا ونسائنا سنبقى صامدين بفضل قواتنا وتلاحم شعبنا للدفاع عن أرضنا ونقول لهذا الطاغية أردوغان سوف تتحطم أحلامكم على صخرة إرادة شعبنا وصموده".

واستنكر البيان الصمت الدولي حيال هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي"، وناشد المجتمع الدولي ومجلس الأمن وهيئات الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية والإنسانية بتحمل مسؤولياتهم "اتجاه هذا العدوان البربري الغاشم والوقوف إلى جانب قضايانا العادلة وإحالة ملف هؤلاء المجرمين إلى محكمة العدل الدولية لما ترتكبه تركيا من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

(أ ع / م)

ANHA