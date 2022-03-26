المجلس التشريعي في الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة يصادق على عضوية 4 من أعضاء مجلس العدالة الاجتماعية

عقد المجلس التشريعي لإقليم الجزيرة اجتماعه الشهري في قاعة الاجتماعات الكائنة في ناحية عامودا، بحضور أعضاء المجلس في إقليم الجزيرة. حيث بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه تقييم للوضع التنظيمي والسياسي.

وكان مجلس العدالة الاجتماعية لشمال وشرق سوريا قد انتخب في مؤتمره الثالث ٢١ عضو/ ة للمجلس. تم إحالة أسمائهم للمجلس التشريعي للمصادقة عليه. وصادق المجلس خلال جلسته الثانية لعام 2022 على عضوية ١٧ عضواً منهم، وتعليق الموافقة على عضوية أربعة الآخرين إلى حين انعقاد الجلسة الثالثة.

وتمت المصادقة خلال الجلسة الثالثة اليوم على عضوية أربعة أعضاء آخرين وهم كل؛ عطية نعمة وكوليزار عبد القادر ومحمد يوسف وعدنان سليمان.

وعلّق الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، حكمت الحبيب، على سبب تعليق الموافقة على عضوية الأعضاء الأربعة قائلاً: "خلال الجلسة السابقة لم تتم الموافقة على عضوية أربعة من الأسماء المرشحة لعضوية مجلس العدالة الاجتماعية، ولهذا انتخب المجلس أربعة أعضاء آخرين، وقدّمت أسماؤهم لنا، ونحن بدورنا قبلنا عضويتهم اليوم".

ANHA