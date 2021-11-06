المجلس التنفيذي يُناقش المشاريع المقررة للعام الحالي

الاجتماع عُقد في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في مدينة الرقة، بحضور الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بريفان خالد وحامد المهباش، ونوابهما حسن كوجر وحمدان العبد، ورئيس دائرة العلاقات الخارجية في إقليم الجزيرة الدكتور عبد الكريم عمر، وممثلين عن هيئات المجلس التنفيذي.

الاجتماع اُفتتح بالوقوف دقيقة صمت، تلاها شرح الوضع السياسي تطرق فيه رئيس مكتب العلاقات الخارجية عبد الكريم عمر إلى أهمية زيارات الوفود الإقليمية والدولية إلى مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والتحديات التي تواجهها المنطقة سياسياً وأمنياً وملف معتقلي داعش وضرورة محاكمتهم وعوائلهم.

ونوه عمر إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أكدت بأنها تضغط على روسيا التي تلعب دوراً سياسياً كضامن للبدء بالحوار الجدي بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية، لأن أي احتلال جديد أو شن هجمات على هذه المنطقة يعني موجة نزوح جديدة وكوارث إنسانية لأهالي شمال شرق سوريا."

واستعرض بعدها المجتمعون التقارير الشهرية التي تضمنت المشاريع المنفذة من موازنة عام 2021 م ، ومن ثم المشاريع التي ما زالت قيد التنفيذ والتي لم تنفذ ومناقشتها والصعوبات التي واجهت كل هيئة.

وبعد قراءة التقارير وتقييمها، وجهت الهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذي إلى ضرورة تنفيذ المشاريع الأكثر حيوية كالمشاريع الخدمية، ومن ثم التركيز على أحوال عوائل وأمهات وزوجات الشهداء وتأمين احتياجاتهم.

إلى جانب تفعيل الدورات التدريبية الخاصة بسبل الإدارة في المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية، كما سيتم العمل على تفعيل مكاتب التشغيل ضمن الإدارات الذاتية والمدنية.

نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي حسن كوجر تطرق إلى أهمية الوضع الاقتصادي في المنطقة ومسألة الأمن الغذائي لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

كما ناقش المجتمعون آلية توزيع مادة مازوت التدفئة والتركيز على إنهاء التوزيع في الوقت المحدد إلى جانب التدقيق على عملية الإحصاء السكاني بموجب البطاقات العائلية.

(رع/ك)

ANHA