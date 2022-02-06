المجلس التنفيذي ينهي فعاليات اليوم الأول من اجتماعه السنوي

انطلقت، اليوم فعاليات الاجتماع السنوي الثالث للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الرقة.

وتناول اليوم الأول من الاجتماع أعمال المجلس التنفيذي وأعمال الهيئات والمعوقات والأهداف والخطط المستقبلية لها، بما يطور عمل الإدارة الذاتية. كما تطرّق إلى التهديدات الخارجية التي تعيق عمل المجلس، لا سيما خطر مرتزقة داعش والاحتلال التركي، بالإضافة إلى عرض سنفزيون لأعمال الهيئات.

فيما بعد، أُغلق الاجتماع أمام وسائل الإعلام ومن المتوقع أن يفسح المجال للتغطية الإعلامية ظهر يوم غد الإثنين.

(أع/ح ح)

ANHA