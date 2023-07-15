المجلس التنفيذي يبحث جملة قضايا بينها أزمة المياه في الحسكة

بدأ الاجتماع بمناقشة الوضع السياسي الرّاهن وتأثيراته على البلاد وخاصة شمال وشرق سوريا، من ثمّ نُوقشت العراقيل التي تُعيق عمل الإدارات وطُرحت بعض الحلول لها.

كما تطرق الاجتماع لتقييم عمليات استلام محصول القمح لهذا العام وطُرحت الكميات المستلمة في كل إدارة على الهيئة الرئاسية التي بدورها وجّهت الإدارات لتسهيل إجراءات استلام القمح وعدم عرقلة الفلاحين أثناء ذلك، إضافةً لمناقشة وضع الأفران وسبل تحسين جودة الخبز المدعوم، وتطوير القطاع الصحي.

وناقش الاجتماع أزمة المياه في الحسكة، إذ أبدت معظم الإدارات استعدادها لتقديم المساعدة الإسعافية لأهالي الحسكة لتخفيف أزمة شحّ المياه، وحثّت الهيئة الرئاسية المجالس التنفيذية على توجيه هيئات ولجان الشؤون الاجتماعية والعمل؛ لتحسين ظروف قاطني المخيمات وزيادة دعمهم.

تلا ذلك تشكيل لجنة مختصّة لإعادة النظر في استثمار مولدات الطاقة الكهربائية وتوحيد أسعار اشتراك الأمبير في شمال وشرق سوريا؛ استجابة لمطالبات الأهالي وشكاويهم.

واختُتِم الاجتماع بتقييم المشاريع الاستثمارية التي أطلقتها الإدارات الذاتية والمدنية خلال العام الجاري ونسبة إنجاز تلك المشاريع، فوجّهت الهيئة الرئاسية لتنفيذي شمال وشرق سوريا كافة الإدارات للإسراع في إنجاز المشاريع.