المجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا يناقش أبرز المشاكل الخدمية في اجتماعهُ الدوري

هذا وعُقد اليوم الاجتماع الشهري الدوري في مقر الإدارة الذاتية بحضور الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بريفان خالد، وعبد حامد المهباش إلى جانب الرئاسات المشتركة في إقليم الجزيرة والفرات، والإدارات المدنية في مناطق منبج والطبقة ودير الزور.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ناقش المجتمعون الوضع السياسي ، حيث تطرق نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي إلى أبرز الأحداث التي حصلت مؤخراً في المنطقة وقال العبد: "النظام السوري لا يقبل بأي حل في سياسي في سوريا فهو لايقبل سوى بعودة سلطته السابقة، حيث عمد خلال العام الجاري إلى محاولة خلق فتنة بين المكونين العربي والكردي وبين الشعب والإدارة المدنية في مناطق منبج وتحريضهم ضد بعضهم البعض وهدفه بث الفتنة بين شعوب المنطقة، ولكن الشعب كان واعياً لهذه الفتن، وكان آخرها عقد صلح عشائري بين الإدارة والشعب والتي وأدت بها الفتنة".

كما تطرق العبد إلى أهمية الزيارات الإقليمية والدولية التي تبادلتها الإدارة الذاتية مع الخارج لكونها تُعد نقطة تحول لشرح الوضع السياسي والتجربة الديمقراطية التي حصلت في هذه المناطق، ومدى تطوير هذه الإدارات ونجاحها وقال: "التفاف الشعب حول الإدارة يؤكد بحد ذاته وجهة نظرهم لنا ولمشروعنا" .

من جانبه تحدث نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حسن كوجر عن تعقيد الأزمة السورية في المراحل المقبلة وقال: " المشروع الأمريكي هو مشروع هيمنة، هدفه الأساسي هو تغيير المنظومة المتواجدة ولكن ما هو المشروع البديل عنها بالنسبة لأمريكا إلى الآن لم يوضح ذلك، فهل يكون ببناء نظام ليبرالي ديمقراطي ، أو هل سيكون ببناء دولة قومية منقسمة ضعيفة ، هل سيقومون ببناء نظام ملائم للديمقراطية الليبرالية بأوروبا ، كلها أسئلة واقعية ، تؤثر على واقع الشرق الأوسط بشكل عام هم يريدون بهذه التغييرات ، ولكنها سياسة غامضة ومشاريع غير واضحة" .

وأضاف حسن كوجر:" إن الملف السوري بالنسبة لحكومة جو بايدن هو الملف الأخير والذي يهدف من ورائه إلى سد الطريق أمام توسع النفوذ الروسي – الصيني ، أمّا الملف الآخر فهو التطبيع العربي الإسرائيلي ، وهذا ما رأيناهُ لدى بعض الدول ".

وفي استمرار أعمال الاجتماع، ناقش المجتمعون عدة أمور خدمية للمواطنين في شمال وشرق سوريا، وأبرزها تلبية الاحتياجات الأساسية لهم في كافة المناطق وذلك تزامناً مع الكثافة السكانية الهائلة ومن أهمها مادة السكر كونها تدخل في المنتجات التموينية والمحال التجارية، إلى جانب نقص أسطوانات الغاز في كافة المناطق، وأيضاً تم التّطرق إلى تسهيل بطاقة أمور الوافدين وتفعيل مستوصفات صحية في الأرياف التي تتبع للمناطق نتيجة الأمراض التي انتشرت في الآونة الأخيرة.

وعن ذلك قال نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حمدان العبد لوكالتنا: "خلال الاجتماع نُوقشت عدة أمور خدمية تم التركيز عليها هي الجانب الصحي، والوضع المعيشي في المنطقة ، وقلة مخصصات المنطقة من القمح والغاز ، إلى جانب التطرق إلى المخيمات العشوائية في مناطق الإدارة الذاتية ، كل هذه الأمور كانت محور اجتماعنا الذي عُقد اليوم.

وأضاف: " كما تطرقنا إلى جودة الخبز وتوفير مادة الخبز والمازوت والمحروقات وخاصة للقطاع الزراعي".

كما بين العبد أن "مخرجات الاجتماع سوف تكون ضمن خطة عمل مدروسة من قبل كافة الهيئات والأجسام الإدارية ، حتّى نكون على قدر المسؤولية تجاه شعبنا لأننا مثلما قلنا سابقاً نحن لخدمة هذا الشعب ولسنا سلطة على الشعب".

(رع/ل)

ANHA