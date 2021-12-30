المجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة يدين مجزرة زركان ويناشد الدول الضامنة الخروج عن صمتها

وجاء ذلك خلال بيان أصدره المجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة تعليقاً على المجزرة التي ارتكبها اليوم الاحتلال التركي ومرتزقته في ناحية زركان والتي راح ضحيتها 3 شهداء من النساء والأطفال وإصابة عدد آخر من المواطنين، وقال في البيان:

"استمرارية لحرب الإبادة والمجازر التي ينتهجها الاحتلال التركي ومرتزقته بحق شعبنا الآمن بهدف ضرب أمن واستقرار مناطقنا واحتلالها، ارتكب جيش الاحتلال التركي ومرتزقته اليوم الخميس مجزرة أخرى تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين في ناحية زركان وقراها الآمنة باستهداف منازل المدنيين بمدافعهم والذي أسفر عن استشهاد ثلاثة مدنيين بينهم طفل يبلغ من العمر سنتان وامرأتين وجرح أربعة آخرين، ولم تسلم من قصفهم حتى المساجد ودور العبادة حيث استهدف القصف المسجد الكبير في زركان مما تسبب في دماره.

حرب الإبادة التي يمارسها المحتل التركي ضد أبناء شعبنا في هذه الأيام المباركة أيام أعياد الميلاد ورأس السنة وشعبنا يسعى ويتمنى أن يكون العام الجديد عام السلام والأمان والاستقرار في سوريا والعالم أجمع يستقبل العام الجديد بمجازر جديدة من قبل الإرهاب الأردوغاني أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي والقوى الضامنة روسيا وأمريكا خاصة دون اتخاذ أي موقف رادع.

نحن في المجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة ندين ونستنكر ارتكاب هذه المجازر من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته في الوقت نفسه نناشد المجتمع الدولي والقوى الضامنة روسيا وأمريكا الخروج عن صمتهم واتخاذ مواقف رادعة للاحتلال التركي بالاستمرار في حربه ضد مناطقنا.

كما نهيب بأبناء شعبنا بأن تتحول مظاهر الاحتفال بأعياد رأس السنة إلى إقامة الصلوات وزيارة مزارات الشهداء مؤكدين بأن كل هذه الممارسات والمجازر لن تزيدنا إلا إصراراً في تصعيد نضالنا ومقاومتنا للاحتلال والإرهاب حتى يتم إنهاؤه وإحلال السلام والاستقرار وإنهاء الأزمة في سوريا والعالم أجمع.

(ل)

ANHA