المجلس التنفيذي لإقليم الفرات يستنكر الهجمات التركية على باشور كردستان

وأدلي البيان أمام مبنى المجلس التنفيذي في مدينة كوباني بمشاركة العشرات من أعضاء وإدارة مؤسسات الإدارة الذاتية في إقليم الفرات.

وقرئ البيان باللغة الكردية من قبل الرئيسة المشتركة لمكتب الطاقة في إقليم الفرات نسرين كنعان، وباللغة العربية الرئيس المشترك لهيئة الشؤون الاجتماعية سليمان كعيشيش.

وجاء في نص البيان:

"تستمر دولة الاحتلال التركي في انتهاكها للقانون الدولي بهجومها السافر على مناطق الدفاع المشروع للكرد، الشعب الكردي ككل الشعوب التواقة لنيل حريته والعيش بكرامة على أرضه التاريخية يبذل في سبيل ذلك الغالي والنفيس, وهذا الأمر لا يعجب دولة الاحتلال التركي التي كانت منذ الأزل ضد حرية الشعوب وصاحبة سجل حافل بالإبادات, حيث تحاول وبشتى الوسائل القضاء أي مشروع كردي قد يتيح للكرد العيش فيه بسلام وحرية, مستخدمة كل ما يتاح لها من أسلحة, التقليدية منها وحتى المحرمة دولياً".

وأشار البيان إلى أن تركيا تستخدم أذرعها المحلية من /PDK/ لضرب الكرد بالكرد محققة بذلك مصلحة الدولة التركية في القضاء على الحلم الكردي، وأن مصلحة /PDK/ في البقاء على كرسي الحكم في باشور كردستان لاستمرار سياسة التضييق على قوات الكريلا, فبدلاً من أن يقف الكردي مع أخيه الكردي في وجه العدو المشترك المتمثل بالدولة التركية التي تهدد الوجود الكردي ككل".

وأضاف البيان إن "ما حدث في 5/6/2021 في جبال متينا والمسرحية التي يشارك فيها مرتزقة من الـ/PDK/ حيث قتلت الطائرات التركية هؤلاء الخمسة ليخرج إلينا إعلام /PDK/ ويلفق التهمة لقوات الكريلا بغية التمهيد لأرضية الاقتتال الكردي - الكردي, وهو مشروع تركي ممنهج".

واستنكر البيان الهجمات التركية على باشور كردستان قائلاً "إننا في الإدارة الذاتية لإقليم الفرات إذ ندين ونستنكر بأشد العبارات هذا الاعتداء السافر من قبل دولة الاحتلال التركي ونأسف على ما يقوم به /PDK/ من ارتهان ومساعدة سافرة للاحتلال التركي على التوغل في الأرض الكردستانية وتضييق الخناق على قوات الكريلا".

كما ناشد البيان الغيورين على الدم الكردي من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية الوقوف ضد هذه المؤامرة التي تستهدف الوجود الكردي وأمن واستقرار باشور كردستان, خوفاً من الانجرار إلى مسارات لا تحمد عقباها, وسط تأمل من شعب باشور كردستان القيام بواجبه التاريخي والحفاظ على الدم والوجود الكردي.

(م ع/ج)

ANHA