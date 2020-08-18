المجلس التنفيذي في إقليم الفرات: روسيا لم تفي بالتزاماتها ونحملها مسؤولية الهجمات التركية

وتستمر هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا عامة رغم كل الاتفاقات التي أُبرمت بين الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في المنطقة.

هذا وصعّد مرتزقة الاحتلال التركي هجماتهم على القرى الواقعة غرب مقاطعة كوباني بالإضافة الى استهداف المدنيين على الطريق الدولي M4 في تهديد واضح الاهداف والمعالم لأمن واستقرار الأهالي.

وفي هذا السياق، أصدر المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الفرات بيانًا كتابيًّا إلى الراي العام والذي جاء فيه:

في ظل انتشار جائحة كورونا وما تخلفه من ضرر اجتماعي واقتصادي ونفسي على مناطق شمال وشرق سوريا، تستمر الدولة التركية وأزلامها المرتزقة في استهداف المناطق الآمنة والآهلة بالسكان المدنيين في مناطق شمال وشرق سوريا.

فلم تكن حوادث القصف المتكررة لقرى غرب كوباني الأخيرة إلا تنفيذًا لحقدها المتأصل ضد التجربة الديمقراطية لشعوب شمال وشرق سوريا, والتي تهدف من خلاله إلى زعزعة الاستقرار الذي تعيشه المنطقة، ولا تكاد توفر جهدًا للنيل من إرادة هذه الشعوب التي رأت في التجربة الديمقراطية ملاذًا آمنًا للتعايش السلمي, ففي تاريخ 17/8/2020 قامت الدولة التركية ومرتزقتها باستهداف المدنيين في القرى القريبة من طريق M4 مما خلف العديد من الشهداء والجرحى من المدنيين.

نحن في الإدارة الذاتية في إقليم الفرات ندين الصمت المريب للمجتمع الدولي وندعوه إلى القيام بواجبه الأخلاقي تجاه الهجمات المتكررة للدولة التركية, ونحمّل الدولة الروسية مسؤولية عدم الوفاء بالتزاماتها في تطبيق الاتفاق المبرم مع دولة الاحتلال التركية والذي من خلاله تم الاتفاق على وقف إطلاق النار، الأمر الذي التزمنا به من جانبنا حفاظًا على السلم الأهلي وحياة المواطنين.

( س ع )

ANHA