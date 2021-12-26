المجلس التنفيذي في إقليم الفرات يختتم اجتماعه السنوي بجملة من الاقتراحات

وعقد الاجتماع في مقر المجلس التنفيذي بمدينة كوباني بحضور كافة المؤسسات التابعة للمجلس، وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت.

وبعدها تم تقييم الوضع السياسي في الإقليم والمنطقة بشكل عام من قبل نائب الرئاسة المشاركة لمجلس مقاطعة كوباني فرحان كوباني.

وأشار فرحان كوباني إلى أن هناك أزمة سياسية تحاول الدول التي تدعي أنها ضامنة لحل الأزمات في المنطقة استغلالها على عكس ما تروج له، بينما هدفها الحقيقي إبادة شعوب المنطقة، لذا أطلقت يد أجندتها لإبادة الشعوب كما تفعل دولة الاحتلال التركي.

وبعد قراءة التقارير السنوية للمؤسسات، والتي اقتصرت على الأعمال التي قامت بها، بعدها تم عرض المقترحات والمشاريع المستقبلية للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات.

وكان أبرزها تقييم وضع المؤسسات تنظيمياً والأعمال التي قامت بها خلال عام ٢٠٢١، والعمل على تطوير المؤسسات من خلال تفعيل وإحداث المكاتب والأقسام التي لم يتم استكمالها، وذلك لاستكمال الهيكلية التنظيمية للهيئات والمؤسسات بالإضافة إلى العمل على تنفيذ المشاريع حسب الموازنة الاستثمارية لموازنة عام ٢٠٢٢.

وكان التركيز على دعم الخدمات في الريف ودعم القطاع الزراعي والثروة الحيوانية أيضاً من ضمن الحلول التي طرحت، وكذلك تطوير العملية التربوية من خلال زيادة عدد المدارس وتطوير البنية التحتية التعليمية، وأخيراً العمل على تقديم الخدمات الأساسية بشكل أمثل وخاصة ً في الأرياف.

(ن ك)

ANHA