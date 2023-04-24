المجلس التنفيذي في الجزيرة يستذكر شهداء الحرية ويؤكد على المضي في تحقيق أهداف الثورة

يصادف الخامس والعشرون من نيسان عيد الشهداء في شمال وشرق سوريا يوم استذكار شهداء قره جوخ الذين استشهدوا نتيجة قصف الطيران الحربي لدولة الاحتلال التركي.

المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، استذكرت بهذه المناسبة جميع شهداء الحرية، خلال بيان لها، وقالت :" إننا نستذكر شهداء قره جوخ وجميع شهدائنا في شمال وشرق سوريا شهداء الحرية و نُجدد العهد على أننا ماضون على نهجهم وخطاهم بما ضحوا به من أجل عزتنا وكرامتنا حتى يتحقق النصر وما كانوا يصبون ويدافعون من اجله".

وتابع :" شهدائنا الذين قدموا أرواحهم في سبيل تحقيق الحرية والاستقرار في المنطقة، والدفاع عن الشعوب المناضلة في شمال وشرق سوريا وسوريا عامة.

هذه التضحيات الجِسام التي قدمت تزيد من يقيننا وإيماننا من أن هذه الدماء الطاهرة أصبحت نبراساً ونهجاً لثورتنا".

بيان المجلس التنفيذي جاء فيه أيضاً :" إن مناسبة إحياء عيد الشهداء في كل عام وفي جميع اللحظات لعظمتهم فهم قادتنا المعنويون وبفضل تضحياتهم نستمر في مسيرة الحرية.

ونستقبل يوما جديداً مزيناً بتضحيات الآلاف من الشهداء في مسيرة ثورتنا الديمقراطية وبروح المقاومة ومبادئ وقيم الأمة الديمقراطية بكل إصرارٍ وعزمٍ، وبرؤيةٍ وطنية وسياسيةٍ جامعةٍ، مع مواصلة العمل الدؤوب لتحقيق اهداف ثورتنا وإنهاء الاحتلال لمناطقنا وإعادة المهجرين إلى ديارهم وبناء سوريا ديمقراطية تعددية لامركزية.

نوجه تحية إجلالٍ عظيمةٍ لذوي الشهداء والجرحى ولعموم شعبنا الصامد ، والعازم على المُضي قدماً نحو طريق الانتصار وإشراقة شمس الحرية والعزة والكرامة في عموم شمال وشرق سوريا وسوريا عامة.

نحن في المجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة نستذكر شهداء الحرية و نؤكد بأننا ماضون من أجل تحقيق أهداف شهدائنا الأبرار من خلال رفع وتيرة النضال والتصدي لكافة المشاريع التي تستهدف تطلعات شعبنا المناضل وجميع المشاريع المعادية لإدارتنا الذاتية.

(سـ)