المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية يستقبل وفد بلجيكي

ووفق الخبر الذي نشره الموقع الرسمي للإدارة الذاتية، الوفد تألف من إداريين ببلديات بلجيكا وسياسيين وصحفيين, ودار النقاش حول وضع الإدارة الذاتية من الناحية الاقتصادية والخدمية بالإضافة للصعوبات والتحديات التي تمر بها المنطقة.

كما تم التركيز على موضوع التهديدات التركية المستمرة لمناطق شمال وشرق سوريا، واستهدافها للمدنيين والمنشآت الحيوية والبنية التحتية لكافة مناطق شمال وشرق سوريا، بالإضافة لموضوع حبس مياه نهر الفرات من قبل تركيا وحرمان سوريا والعراق من حصصهما من المياه.

من جانبه أبدى الوفد البلجيكي امتنانه للإدارة الذاتية وللمشروع الديمقراطي لتمثيله كافّة مكونات المنطقة، وأكّد سعيه لتوطيد العلاقات بين بلديات بلجيكا وبلديات الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

(سـ)