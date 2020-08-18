المجلس الصحي: تسجيل 6 إصابات بكورونا في حيي الشيخ مقصود والأشرفية

وخلال بيان كتابي وصلت نسخة منه على وكالة هاوار، أعلن المجلس الصحي في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، عن تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا في الحيين، بعد ظهور أعراض الإصابة عليهم والتأكد من خلال إجراء اختبار PCR التي ظهرت نتائجه إيجابية.

وبحسب البيان، فإن الحالات البالغ عددها 6 شُفي منها حالتان، في حين بقيت الأربع إصابات الأخرى ضمن الحجر المنزلي، وتحت إشراف طبي مباشر.

البيان دعا إلى ضرورة الالتزام بمبادئ التباعد الاجتماعي، وتطبيق سبل الوقاية من الفيروس قدر المستطاع لتفادي انتشار الجائحة بشكل كبير.

فيما ناشد المواطنين لطلب المساعدة الطبية عند الشعور بالأعراض المرضية، والإبلاغ عن أية حالة مشتبه بها لتخفيف انتشار العدوى.

ويذكر أنها المرة الأولى التي يسجل فيها حيي الشيخ مقصود والأشرفية إصابات بفيروس كورونا منذ بدء انتشاره بسوريا في شهر مارس من هذا العام.

(م ع/سـ)

ANHA