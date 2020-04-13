المجلس الصحي في حلب يفحص 35 عسكرياً مسرّحين من الخدمة الإلزامية

حيث قام المجلس الصحي بالتنسيق مع مجالس وكومينات أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بالتوجه إلى منازل هؤلاء العساكر، بمرافقة فريق مكون من طبيب وممرضَين، مختصين بمتابعة الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وخلال ثلاثة أيام خضع 35عسكرياً لفحص طبي من قبل الفريق المختص، وجاءت جميع النتائج سلبية.

ويستمر المجلس الصحي بأخذ الإجراءات الاحترازية، مؤخراً، أصدر قراراً بمنع دخول الزوار القادمين من مناطق أخرى إلى الحي.

وقالت الرئيسة المشتركة للمجلس الصحي ليلى حسن "عملنا على اتخاذ الإجراءات اللازمة مع العساكر والسجناء الذين عادوا إلى الحي، وإخضاعهم لفحص طبي، وإبقائهم في حجرهم المنزلي لمدة 14 يوماً".

وكلف المجلس الصحي فريقا طبيا على معبر الجزيرة في الشيخ مقصود شرقي بمتابعة تلك الحالات بشكل استثنائي بأخذ عناوينهم وأرقام هواتفهم الجوالة".

واختتمت الرئيسة المشتركة للمجلس الصحي في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، بندائها لجميع الأهالي بالتعاون والمساهمة في سلامة الأهالي لمنع انتشاء وباء كورونا.

(إ ع)

ANHA