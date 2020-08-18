المجلس الصحي في حلب يدعو إلى التقيد بالتعليمات للحد من انتشار الفيروس

وسجلت أحياء الشيخ مقصود والأشرفية 6 إصابات بفيروس كورونا، شفي منها إصابتين وذلك بحسب بيان أصدره المجلس الصحي.

وفي هذا السياق، صرح الرئيس المشترك للمجلس الصحي نشأت زيبار لوكالتنا أن الإصابات سجلت بأحياء الشيخ مقصود والأشرفية نتيجة المخالطة مع مصابين قادمين من مناطق أخرى انتشرت بها العدوى بشكل كبير.

وبحسب وزارة الصحة التابعة للحكومة السورية فقد بلغ عدد الإصابات المسجلة في محافظة حلب حتى مساء يوم أمس 228 إصابة في المدينة.

وأشار زيبار خلال حديثه إلى أن من أهم السبل لتخفيف انتشار العدوى هو التقيد بمبادئ التباعد الاجتماعي والعمل قدر المستطاع على المحافظة على النظافة العامة، وتجنب بعض العادات الاجتماعية وأبرزها المصافحة والعناق.

وعن الإجراءات التي يعملون على اتخاذها لمجابهة خطر انتشار الفيروس قال زيبار" إن الإجراءات التي سنتخذها ستكون عبر عدة قرارات ستصدر في القريب العاجل بعد المناقشة مع المجلس العام"

أما عن آلية متابعة المرضى المصابين بفيروس كورونا والمحجورين في المنازل فتطرق زيبار إلى العناية التي يقدمونها لهم من أدوية وعلاجات إلى جانب أن الفريق الطبي الموكل له هذه المهمة يعمل على زيارة كل مريض وتقديم النصائح له.

وتابع زيبار "الفريق الطبي المعني بمتابعة انتشار فيروس كورونا مكون من 4 أشخاص طبيب وثلاثة ممرضين يعملون على دوام الساعة، حيث يقومون بتأمين كل ما يلزم لاستكمال علاج المصابين بالفيروس وتقوية مناعتهم الطبيعية".

وأنهى الرئيس المشترك للمجلس الصحي بأحياء الشيخ مقصود والاشرفية حديثه بوجوب تقيد المواطنين بالتعليمات الصادرة عن المجلس الصحي للحد من انتشار الفيروس.

(كروب /سـ)

ANHA