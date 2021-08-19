المجلس الصحي في حلب يدعو المجتمع الدولي إيقاف جرائم تركيا بحق المراكز الطبية

وتجمع العشرات من أعضاء المجلس الصحي في حي الشيخ مقصود والاشرفية امام مشفى الشهيد خالد فجر في القسم الغربي لحي الشيخ مقصود، حاملين صور شهداء العدوان التركي على شنكال.

وقرئ البيان من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس الصحي ليلى حسن، وقالت:

"نحن الكادر الطبي وجميع العاملين في المجلس الصحي ندين ونستنكر الهجوم التعسفي التركي بطائراتها المسيرة على مشفى قرية السكينية التي استهدفت من خلالها جرحى وشهداء، وحتى الان لم يتم اجلاء الجرحى والشهداء ومازالوا تحت الأنقاض.

ونحن نعلم بان مشفى ليس له أي هدف سوى هدف انساني في كل مايجري، ونطالب من جميع الدول المعنية التدخل والوقوف في وجه هذا العدوان التركي الذي لا يعرف الرحمة".

وانتهى البيان بترديد الشعارات التي تحي مقاومة شنكال وتمجد الشهداء.

(ح م)

ANHA