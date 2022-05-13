المجلس الشعبي في دمشق يعلن دعمه للكريلا ويندد بسياسة PDK المتواطئة مع الاحتلال

اصدر المجلس الشعبي في دمشق، بياناً إلى الرأي العام، بصدد هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا وباشور كردستان.

المجلس الشعبي وفي بيانه، الذي قرئ اليوم في حي زور آفا في العاصمة السورية دمشق من قبل العضوة في المجلس ذاكرة أحمد، ندد بالهجمات التركية، ودعا للوقوف في وجهها، مستنكراً في ذات الوقت تواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني معها.

وجاء في البيان :" ندين ونستنكر هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا وباشور كردستان ومناطق الدفاع المشروع، دولة الاحتلال التركي بذهنيتها الفاشية تريد تنفيذ مخططاتها العدائية وحلمها العثماني وهي تقود بشكل مباشر مع حكومة الكاظمي وبتواطؤ من الحزب الديمقراطي الكردستاني الاعتداءات على شعبنا بهدف ضرب مشروع الأمة الديمقراطية والمكتسبات التي حققها شعبنا".

بينما أشار المجلس وفي بيانه إلى سياسة التغير الديمغرافي التي يتبعها الاحتلال التركي في المناطق المحتلة، وعمليات الاستيطان وتابع:" الاحتلال يهدف لتوطين لاجئين سوريين من تركيا في شمال سوريا والهدف منه اجراء التغير الديمغرافي في الخارطة السورية عامة وشمال وشرق سوريا خاصة".

بينما تطرق إلى الاعتداءات التي تطال شمال وشرق سوريا من قبل تركية وقال " هذه الاعتداءات تستهدف المدنيين بشكل مباشر والاحتلال التركي يستخدم الطائرات المسيرة في هجماته ما يسفر عن استشهاد المواطنين في هدف للنيل من إرادة شعبنا وضرب مشروع الأمة الديمقراطية".

بيان المجلس الشعبي في دمشق، تحدث عن سياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني الخاطئة تجاه الشعب الكردي وأكد أن الزيارات التي يقوم بها نيجيرفان ومسرور البرزاني إلى تركيا هي لإبرام اتفاقيات في سبيل بقائهم في هرم السلطة، وأوضح أن هذه الزيارات تلاقي حالة تنديد شعبية وواسعة في باشور كردستان

بينما اعلن عن دعمه ومساندته لمقاومة مقاتلي الكريلا ضد الاحتلال التركي، وقال :" نحن الشعب الكردي في دمشق وضواحيها نقف صفاً واحداً لدعم قوات الدفاع الشعبي".

(سـ)

ANHA