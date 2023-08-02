المجلس الرياضي في الرقة ينظم ماراثون ضمن حملته للقضاء على آفة المخدرات

وشارك في الماراثون العديد من أندية مدينة الرقة وما يقارب 50 متسابقاً وتجمع المتسابقون أمام دوار الدلة للإدلاء ببيان إلى الرأي العام قرئ من قبل رئيس المجلس الرياضي في مدينة الرقة عبد الرزاق الشلاش وجاء في بدايته: "أصبحت المخدرات مشكلة ومعضلة إقليمية ودولية وتشكل تهديداً على الواقع الاجتماعي والأخلاقي والاقتصادي لدول العالم".

وأضاف البيان، "لذلك نحن كلجنة الشباب والرياضة أخذنا على عاتقنا العمل بكل الجهود الممكنة من أجل محاربة هذه الآفة من خلال الفعاليات والأنشطة التوعوية ومساعدة الشباب بكل الطرق الممكنة وتحويل فكر الشباب إلى العمل الهادف وممارسة الرياضة ليكونوا فاعلين في مجتمعهم وبناء مستقبلهم وتطوير مجتمعنا".

واختتم البيان بالقول: "نهيب بشعبنا في شمال وشرق سوريا الانتباه إلى هذا الخطر المحدق الذي يستهدف أبناءنا، وتضافر الجهود للوصول بمجتمعنا إلى الهدف المنشود وتهيئة جيل متطور على المستوى الفكري والعلمي والاجتماعي، وهذه الفعالية ضمن سلسلة فعاليات قامت وستقوم بها اللجنة حتى القضاء على هذه الآفة".

وانطلق الماراثون صوب دوار النعيم، بدأ الماراثون بالهرولة والإحماء ذهاباً وفي العودة تسابق المشاركون ليتنافسوا على المراكز الـ3 الأولى.

وبعد الانتهاء من الماراثون تم توزيع جوائز وميداليات وكأس للمراكز الـ3 الأولى.

(أم /ك)

ANHA