المجلس الديني في الحسكة: أي شريعة أباحت لتركيا استهداف المساجد

وجاء ذلك في بيان أدلى به المجلس الديني في مقاطعة الحسكة، ظهر اليوم، في مركزه الكائن بمركز المقاطعة، رداً على ما شهدته مناطق متفرقة من شمال وشرق سوريا، من استهداف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، بشكل مباشر، لدور العبادة، خلال الأيام الأخيرة.

وأدى القصف واستمرار الهجمات خلال الأسبوع الأخير فقط، إلى وقوع 7 شهداء، وإصابة 19، بينهم أطفال، في ناحية زركان، و6 شهداء في مركز مقاطعة كوباني، إلى جانب إلحاق أضرار مادية كبيرة بممتلكات أهالي الناحية والمؤسسات المدنية ومرافقها الخدمية، ودور العبادة.

وتعرض مسجد ساحة زركان الكبير للقصف من قبل جيش الاحتلال التركي، عشية يوم السبت الفائت، بالتزامن مع أداء الأهالي لصلاة المغرب، ما أدى إلى إصابة أحد المصلين.

واستنكر بيان المجلس الديني في مقاطعة الحسكة، الذي قرئ من قبل عضوة مجلس المرأة المسلمة بالحسكة، حياة عطية، الهجمات التي تتعرض لها مناطق شمال وشرق سوريا، في مقدمتها، ناحيتا "زركان، وتل تمر"، وأدان استهداف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته دور العبادة.

وتساءل البيان " بأي حق تُرتكب، وأي شريعة أباحت ذلك، وأعطت الحق في ارتكابها".

واختتم البيان بالآية القرآنية الكريمة "ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يُذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم".

(م ع/أم)

ANHA