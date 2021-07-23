المجلس الأوروبي: حل دولتين في قبرص غير مطروح وتصريحات أردوغان مثيرةٌ للتوترات

وصرح أردوغان خلال كلمة ألقاها في وقت سابق من يوم الثلاثاء أثناء زيارته للشطر الشمالي من جزيرة قبرص، أنه "لا يمكن إحراز تقدم في المفاوضات من دون التسليم بوجود شعبين ودولتين" في الجزيرة المقسّمة منذ غزو الجيش التركي لثلثها الشمالي عام 1974.

وفي هذا السياق، أكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، اليوم الجمعة، أن تصريحات أردوغان بشأن منطقة فاروشا في قبرص تثير التوترات.

وأكد رئيس المجلس أن اقتراح أردوغان بشأن حل الدولتين في الجزيرة ليس مطروحاً للنقاش.

وشدد أردوغان خلال زيارة لشمال قبرص الواقع تحت الاحتلال التركي، على أن "الحياة ستُستأنف" في فاروشا، التي فرّ سكانها من القبارصة اليونانيين عام 1974 وحاصرها الجيش التركي بالأسلاك الشائكة.

وكانت المسؤولة الثالثة في وزارة الخارجية الأميركية، فكتوريا نولاند، قد أكدت الأربعاء الماضي، أن الولايات المتحدة ترفض اقتراح أردوغان بإقامة دولتين في قبرص.

يذكر أن قبرص مقسّمة منذ غزو التركي لثلثها الشمالي عام 1974. وانضمّت جمهورية قبرص عام 2004 إلى الاتحاد الأوروبي الذي تنحصر مكتسباته بالشطر الجنوبي من الجزيرة، حيث يقطن قبارصة يونانيون وتحكمه سلطة هي الوحيدة المعترف بها في الأمم المتحدة. أما في الشمال، فلا تعترف سوى أنقرة بـ "جمهورية شمال قبرص التركية".

(د ع)